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Hace 105 años, cientos de trabajadores se refugiaron en una estancia de la Patagonia argentina: pocos días después, el lugar quedó marcado por una tragedia

A menos de 30 kilómetros de El Calafate existe una enorme estancia que conserva uno de los capítulos más dolorosos de la historia argentina. Más de un siglo después, sus galpones, caminos y tumbas sin nombre todavía guardan las huellas de la Patagonia Rebelde.

Yasmin Ali
Por Yasmin Ali
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Estancia La Anita
La Estancia Anita conserva las huellas de la Patagonia Rebelde Foto: Wikipedia
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Sobre la ruta que conecta El Calafate con el glaciar Perito Moreno, rodeada por la inmensidad de la estepa santacruceña, se encuentra la Estancia Anita. A simple vista, parece uno de los tantos establecimientos rurales surgidos durante el crecimiento de la ganadería ovina. Sin embargo, detrás de sus alambrados ocurrió uno de los episodios más estremecedores del país.

En diciembre de 1921, cientos de trabajadores rurales en huelga se concentraron en el establecimiento. Llevaban semanas recorriendo estancias, soportando el frío, el viento, el hambre y el agotamiento. Reclamaban mejores salarios, condiciones laborales dignas y el cumplimiento de un convenio que había sido firmado el año anterior.

Lo que sucedió después convirtió al lugar en uno de los principales símbolos de la llamada Patagonia Rebelde y dejó una herida que tardó décadas en ingresar plenamente en la memoria nacional.

Las duras condiciones de los trabajadores patagónicos

A comienzos del siglo XX, la producción de lana era una de las actividades económicas más importantes de Santa Cruz. Las grandes estancias necesitaban esquiladores, carreros, cocineros y peones capaces de trabajar durante largas jornadas en territorios aislados.

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Muchos eran argentinos, españoles, chilenos o inmigrantes procedentes de diferentes países europeos. También había trabajadores llegados desde Chiloé, quienes cruzaban hacia la Patagonia en busca de mejores oportunidades.

Estancia La Anita
El establecimiento fue escenario de los fusilamientos de 1921 Foto: Wikipedia

Las condiciones laborales eran extremadamente precarias. Entre los pedidos figuraban un salario de 100 pesos mensuales, velas para iluminar las habitaciones y botiquines con instrucciones en español, debido a que algunos medicamentos llegaban con indicaciones en inglés.

Además, exigían lugares adecuados para dormir, jornadas más razonables y el reconocimiento de las organizaciones obreras. No era solamente una discusión salarial: se trataba de obtener las condiciones mínimas para sobrevivir en uno de los territorios más hostiles de la Argentina.

La asamblea que cambió el destino de la estancia

Durante la noche del 6 de diciembre de 1921, los huelguistas reunidos en la Estancia Anita realizaron una extensa asamblea. Sabían que las tropas del Ejército se acercaban y debían elegir entre abandonar el lugar, resistir o negociar una rendición.

Una de las posiciones fue defendida por Antonio Soto, conocido como el “Gallego Soto”, quien proponía mantenerse en movimiento y evitar un enfrentamiento directo. Otros trabajadores consideraban que debían permanecer en la estancia.

Estancia La Anita
La estepa patagónica fue testigo de la tragedia Foto: Wikipedia

Finalmente, la mayoría decidió parlamentar. Entendía que la huelga no había sido organizada para combatir contra el Ejército, sino para exigir el cumplimiento de los acuerdos laborales.

El 7 de diciembre, las tropas llegaron al establecimiento y reclamaron la rendición incondicional. Los trabajadores entregaron sus armas con la expectativa de que sus vidas serían respetadas. Sin embargo, numerosos prisioneros fueron separados y trasladados hacia distintos sectores del campo.

Las cifras exactas todavía son motivo de investigación. Algunas estimaciones sostienen que entre 100 y 200 trabajadores fueron ejecutados en la Estancia Anita, mientras que la cantidad total de muertos durante toda la represión habría sido mucho mayor.

Las tumbas sin nombre ocultas bajo la estepa

Después de los fusilamientos, muchos cuerpos habrían sido enterrados en fosas comunes dentro de los propios campos. Durante décadas, esos sitios permanecieron sin señalización y buena parte de las víctimas nunca pudo ser identificada.

El silencio se extendió durante generaciones. En una región de enormes distancias y escasa población, los relatos sobrevivieron gracias a familiares, investigadores, antiguos pobladores y organizaciones dedicadas a preservar la memoria.

En 2012, diferentes instituciones impulsaron estudios para intentar localizar los enterramientos. Un equipo interdisciplinario comenzó a investigar el terreno, aunque la tarea resultó compleja: habían pasado más de 90 años, el paisaje se había modificado y los testimonios no siempre coincidían sobre la ubicación de las fosas.

Una estancia de 74.000 hectáreas cerca de El Calafate

La Estancia Anita posee más de 74.000 hectáreas y se encuentra aproximadamente en el kilómetro 28 del camino hacia el glaciar Perito Moreno. Desde sus orígenes estuvo relacionada con la cría de ovejas y la producción lanera.

Entre sus construcciones históricas sobresale el galpón de esquila, asociado a la concentración de los trabajadores. Cerca se levantan las Barrancas de Anita, desde donde puede observarse la amplitud del paisaje patagónico.

Miles de turistas recorren cada año la ruta rumbo al glaciar sin saber que, a pocos metros, permanecen las huellas de una tragedia ocurrida hace más de un siglo.

El reconocimiento llegó cien años después

En 2021, cuando se cumplió el centenario de los fusilamientos, se avanzó en el reconocimiento del área como un sitio histórico de la memoria.

Hoy, la Estancia Anita continúa vinculada a la actividad rural, pero también representa un territorio atravesado por la memoria. Sus caminos y tumbas todavía recuerdan a quienes reclamaron mejores condiciones de vida y nunca regresaron a sus hogares.

HistoriaQuintaSanta Cruz
Yasmin Ali
Yasmin Ali

Redactora

Redactora sobre historia argentina y curiosidades de Buenos Aires Leer bio

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