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Dejó una vida acomodada y caminó más de 5.000 kilómetros: Mama Antula reunió a 70.000 personas y entre ellas estuvo Manuel Belgrano

El creador de la Bandera participó de los ejercicios espirituales impulsados por la primera santa argentina. Cómo se cruzaron sus historias en la Buenos Aires colonial y qué se sabe del vínculo entre sus familias.

Yasmin Ali
Por Yasmin Ali
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Mama Antula y Belgrano
Una procesión religiosa en la época colonial, reflejo de la profunda fe que marcó la vida de Manuel Belgrano Foto: Wikipedia
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Mucho antes de convertirse en uno de los protagonistas de la independencia, Manuel Belgrano participó de una tradición religiosa impulsada por María Antonia de Paz y Figueroa, conocida como Mama Antula. La santiagueña recorrió miles de kilómetros para organizar ejercicios espirituales en Buenos Aires.

Una investigación publicada por el Instituto Nacional Belgraniano sostiene que el futuro creador de la Bandera asistió a los retiros organizados por Mama Antula y recoge la estimación de ocho participaciones.

¿Qué relación tuvieron Manuel Belgrano y Mama Antula?

Mama Antula nació en Santiago del Estero en 1730, cuatro décadas antes que Belgrano, quien llegó al mundo el 3 de junio de 1770. Llegó a Buenos Aires en 1779.

Sus ejercicios espirituales consistían en jornadas de oración, reflexión y recogimiento. Asistían personas de distintos sectores sociales y futuros dirigentes políticos.

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Mama Antula, próxima santa argentina
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Belgrano fue uno de los participantes, según la investigación citada por el Instituto Nacional Belgraniano. Algunas reconstrucciones señalan que la familia del prócer la ayudó al llegar. La madre de Belgrano, María Josefa González Casero, tenía raíces santiagueñas.

Sin embargo, no hay documentación suficiente para reconstruir conversaciones privadas entre ambos ni para afirmar que Mama Antula influyó directamente en las futuras decisiones políticas del patriota.

De una vida acomodada a caminar miles de kilómetros

María Antonia de Paz y Figueroa creció en una familia de buena posición económica, pero eligió consagrarse a la religión y colaborar con los jesuitas. Su misión cambió en 1767, cuando el rey Carlos III ordenó expulsar a la Compañía de Jesús de los dominios españoles.

Ante esa decisión, se propuso mantener los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. Recorrió caminos de Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja y Córdoba, hasta llegar a Buenos Aires.

Las reconstrucciones difundidas por el Vaticano calculan que caminó alrededor de 5.000 kilómetros. Sus viajes desafiaban las restricciones sociales impuestas a las mujeres.

La casa de 1795 que reunió a figuras de la historia argentina

Tras organizar retiros en distintos lugares, Mama Antula consiguió autorización en 1794 para construir una sede permanente. La Santa Casa de Ejercicios Espirituales, fundada en 1795, se encuentra actualmente en avenida Independencia 1190, en la Ciudad de Buenos Aires.

Mama Antula y Belgrano
La fe, una parte importante de la sociedad colonial Foto: Instagram @viajero.argento

Las reuniones atraían a comerciantes, funcionarios, religiosos y personas de diferentes condiciones sociales. Reconstrucciones históricas mencionan entre los asistentes, además de Belgrano, a Cornelio Saavedra, Mariano Moreno, Juan José Castelli y Santiago de Liniers.

Eso no significa que allí se organizara la independencia: Mama Antula murió en 1799, once años antes de la Revolución de Mayo. Su legado pertenece al contexto religioso y social en el que crecieron varias figuras de la época.

Mama Antula y Belgrano
La fe, una parte importante de la sociedad colonial Foto: Instagram @viajero.argento

Según la biografía recogida por el Vaticano, más de 70.000 personas participaron en los ejercicios durante ocho años de actividad, una cifra notable.

Su nombre quedó asociado a la difusión de la devoción a San Cayetano y a la asistencia de personas vulnerables. Sus cartas, que llegaron a circular por Europa, permiten reconstruir aspectos de la vida religiosa y de la época colonial.

De los retiros de Belgrano a la primera santa argentina

Mama Antula falleció en Buenos Aires el 7 de marzo de 1799, a los 69 años aproximadamente. Sus restos descansan en la Basílica de Nuestra Señora de la Piedad.

Por su parte, Belgrano integró la Primera Junta en 1810 y creó la Bandera argentina en 1812. Ambos hechos ocurrieron después de la muerte de Mama Antula.

La Iglesia católica beatificó a Mama Antula en 2016 y el papa Francisco la canonizó el 11 de febrero de 2024, convirtiéndola en la primera santa argentina.

Este vínculo revela una faceta poco conocida del prócer y del ambiente religioso de su juventud. Sus caminos se cruzaron en la Buenos Aires colonial, mucho antes de que uno se transformara en símbolo de la independencia y la otra fuera reconocida como santa.

HistoriaManuel BelgranoMama Antula
Yasmin Ali
Yasmin Ali

Redactora

Redactora sobre historia argentina y curiosidades de Buenos Aires Leer bio

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