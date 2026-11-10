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Fue un regalo para celebrar los 100 años de la Revolución de Mayo: tardó casi dos décadas en construirse y un naufragio hundió sus esculturas

El Monumento de los Españoles es una de las obras más reconocibles de Buenos Aires, pero su verdadero nombre es otro. Muertes inesperadas, una huelga en Italia, una tormenta y el hundimiento de un transatlántico marcaron la accidentada historia del coloso porteño.

Yasmin Ali
Por Yasmin Ali
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Monumento de los Españoles
Estas regiones están representadas por alegorías realizadas en bronce Foto: Instagram @buenosaires
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En el corazón de Palermo, donde las avenidas Del Libertador y General Sarmiento concentran a diario un intenso movimiento, se levanta una de las construcciones más imponentes de la Ciudad de Buenos Aires. Aunque todos la conocen como el Monumento de los Españoles, su nombre oficial es Monumento a la Carta Magna y a las Cuatro Regiones Argentinas.

La obra fue un obsequio de la colectividad española residente en el país para conmemorar el Centenario de la Revolución de Mayo, celebrado en 1910. Sin embargo, detrás de sus mármoles, esculturas y fuentes se esconde una historia marcada por demoras, fallecimientos, accidentes y una tragedia marítima.

El verdadero origen del Monumento de los Españoles

La iniciativa comenzó a tomar forma en julio de 1908, cuando diferentes asociaciones de españoles se reunieron en el Club Español de Buenos Aires. El objetivo era organizar su participación en los festejos por los primeros cien años de la Revolución de Mayo y dejar un testimonio permanente del vínculo entre España y la Argentina.

Para financiar el proyecto se recurrió a una suscripción popular entre los integrantes de la colectividad española. Luego se convocó a un concurso y resultó elegida la propuesta presentada bajo el lema “Monumento a la Argentina”, diseñada por el escultor catalán Agustín Querol y Subirats.

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Monumento de los Españoles
Sobrevivió a un naufragio y es emblema de Palermo Foto: Instagram @buenosaires

La piedra fundamental fue colocada el 26 de mayo de 1910, durante una ceremonia encabezada por el presidente José Figueroa Alcorta y la infanta Isabel de Borbón, representante de la Corona española. En aquel momento, Buenos Aires vivía una verdadera transformación urbana y recibía monumentos donados por las numerosas comunidades de inmigrantes que habían llegado al país.

Dos escultores murieron antes de ver terminada la obra

El proyecto comenzó atravesado por la fatalidad. Agustín Querol murió en 1909, cuando apenas había alcanzado a completar los bocetos y algunas partes de la obra. La responsabilidad pasó entonces a su discípulo, Cipriano Folgueras, pero el nuevo director también falleció, en 1911.

La sucesión de muertes paralizó los trabajos y obligó a reorganizar la construcción. Finalmente, la casa Moliné y Compañía intervino en el proceso y Antonio Moliné quedó a cargo de concluir el monumento, respetando la concepción original de Querol.

A estos inconvenientes se sumó una huelga de trabajadores en las canteras de Carrara, Italia, de donde debía extraerse parte del mármol. Como si fuera poco, una tormenta registrada en Buenos Aires el 20 de septiembre de 1914 quebró el brazo izquierdo de la figura femenina ubicada en la parte superior, que tuvo que ser reparado.

El naufragio que mandó las esculturas al fondo del mar

El episodio más dramático ocurrió en marzo de 1916. El transatlántico Príncipe de Asturias transportaba desde Europa cuatro grandes esculturas de bronce destinadas al monumento cuando chocó contra unas rocas frente a las costas de Brasil, en la zona de Ilhabela.

El barco se hundió y alrededor de 450 pasajeros y tripulantes perdieron la vida. Las piezas originales quedaron en el fondo del mar y debieron ser realizadas nuevamente, lo que agregó varios años de demora al proyecto.

Monumento de los Españoles
Representan Los Andes, El Río de la Plata, La Pampa y El Chaco Foto: Instagram @buenosaires

Aquel desastre convirtió la construcción en un símbolo no solo de la unión entre dos países, sino también de la perseverancia frente a una sucesión de acontecimientos inesperados. Aunque estaba pensado para el Centenario, el monumento recién pudo inaugurarse el 13 de marzo de 1927, casi 17 años después de la colocación de su piedra fundamental.

Qué representan sus figuras y cuánto mide

El conjunto alcanza los 24,5 metros de altura y combina mármol de Carrara, granito y esculturas de bronce. En la parte superior aparece una figura femenina de aproximadamente 5,5 metros que representa a la República y sostiene la llama de la libertad.

En la base se encuentra una alegoría del Trabajo, mientras que las cuatro figuras de bronce distribuidas alrededor de la fuente simbolizan Los Andes, el Río de la Plata, la Pampa y el Chaco. También aparecen referencias a la Paz, la Justicia, la Agricultura y la Constitución Nacional.

Sobre uno de sus frentes puede leerse un fragmento del Preámbulo de la Constitución:“Y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino”. Otra inscripción recuerda su origen: “A la Nación Argentina en su primer centenario, por España sus hijos”.

Con el paso del tiempo, el nombre oficial quedó relegado y los porteños comenzaron a llamarlo simplemente Monumento de los Españoles. Más de un siglo después de su concepción, la obra continúa dominando el paisaje de Palermo y conserva en sus figuras las huellas de una construcción que sobrevivió a muertes, protestas, tormentas y un naufragio.

HistoriaMonumentoPalermoPapa León XIV
Yasmin Ali
Yasmin Ali

Redactora

Redactora sobre historia argentina y curiosidades de Buenos Aires Leer bio

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