Un pequeño pájaro venció al cóndor en una votación de 1928: obtuvo 10.725 votos y construye nidos capaces de soportar 100 kilos

El hornero fue elegido ave nacional argentina en 1928 Foto: Instagram @peurio4

En 1928, una encuesta impulsada por el diario La Razón invitó a estudiantes de escuelas primarias a elegir el ave nacional. El hornero ganó con 10.725 votos y dejó atrás a especies de mayor tamaño, como el cóndor y el ñandú.

Con su plumaje marrón y su particular casa de barro, este pájaro pasó a representar el trabajo y la perseverancia. Casi un siglo después, sus nidos siguen despertando interés científico: pueden pesar alrededor de cinco kilos y resistir una presión equivalente a 100 kilos.

La elección de 1928: cómo el hornero se convirtió en el ave nacional

El 22 de marzo de 1928, La Razón publicó una convocatoria para que los alumnos eligieran al ave que mejor representara al país. Los participantes debían completar un cupón con sus datos y el nombre de la especie preferida. Cada estudiante podía votar una sola vez y no se admitían aves de corral.

Los resultados se conocieron el 25 de junio. De los 39.818 votos contabilizados, 10.725 fueron para el hornero. El cóndor quedó segundo con 5.803, seguido por el tero con 4.002. También recibieron apoyos el ñandú, el chajá y el chingolo.

El hornero obtuvo 10.725 votos y superó al cóndor Foto: Instagram @conejonegro.ph

La votación no fue una ley del Congreso: se trató de una iniciativa periodística que recibió el respaldo de especialistas y terminó consolidándose en la cultura nacional.

La Sociedad Ornitológica del Plata, antecesora de Aves Argentinas, acompañó el resultado. Su revista científica, El Hornero, ya llevaba ese nombre desde 1917.

Por qué los estudiantes eligieron al hornero y no al cóndor

Mientras el cóndor simbolizaba la majestuosidad de los Andes, el hornero tenía una relación más cercana con la vida cotidiana. Era habitual verlo en campos, jardines y caminos, levantando sus viviendas sobre árboles o postes.

La capacidad de construir un refugio y el trabajo compartido de la pareja se asociaron con valores como el esfuerzo y la vida familiar. Esos rasgos ayudaron a explicar el entusiasmo de los escolares por una especie pequeña y familiar.

En las ciudades, suele aprovechar espacios elevados para instalar casas, mientras que en áreas rurales se lo observa caminando por el suelo en busca de insectos, arañas e invertebrados que forman parte de su alimentación.

Su nombre científico es Furnarius rufus. Aunque representa a la Argentina, también habita otros países sudamericanos, entre ellos Uruguay, Brasil, Paraguay y Bolivia.

Cómo son los nidos de barro que pueden soportar hasta 100 kilos

El hornero utiliza barro, fibras vegetales y pasto para levantar una estructura cerrada con forma de horno. La entrada lateral conduce a una cámara interior donde quedan resguardados los huevos y los pichones.

La construcción suele pesar entre cuatro y cinco kilos, una cifra llamativa para un ave adulta que ronda los 50 gramos. Información científica difundida por el CONICET destaca que algunos nidos pueden resistir presiones de hasta 100 kilos.

Casi 40.000 estudiantes participaron de la histórica elección Foto: Instagram @conejonegro.ph

Ambos integrantes de la pareja participan de la obra, que puede completarse en aproximadamente una semana cuando el clima y la disponibilidad de materiales acompañan. Aunque son resistentes, los horneros suelen construir otro nido para una nueva temporada reproductiva. Las estructuras abandonadas pueden servir de refugio a otras aves.

Qué descubrió la ciencia casi un siglo después

Entre 2018 y 2019, una iniciativa de ciencia ciudadana reunió observaciones de 12.600 nidos aportadas por voluntarios de distintos países sudamericanos.

Los investigadores detectaron que las entradas no se orientan al azar: encontraron una tendencia hacia uno de los lados, fenómeno que abrió preguntas sobre la genética y el comportamiento de la especie.

En 2026, investigadores del CONICET difundieron el proyecto Hornero 2.0, dedicado a estudiar cuándo comienzan estas aves a construir y qué condiciones ambientales influyen en la duración del proceso.

Así, aquel pájaro elegido por miles de chicos en 1928 sigue siendo protagonista de nuevos estudios. Su historia une una votación escolar, un símbolo nacional y una de las construcciones más singulares de las aves sudamericanas.