Una explosión mató a su madre y a 7 hermanos en 1804: tenía 14 años y 11 años después gobernó las Provincias Unidas

Carlos María de Alvear, Director Supremo de las Provincias Unidas en 1815 Foto: Wikipedia

El 5 de octubre de 1804, una fragata española explotó frente a las costas de Portugal y se hundió en pocos minutos. Entre las víctimas estaban María Josefa Balbastro y siete de sus hijos. Su esposo y otro de sus hijos sobrevivieron porque viajaban en otra embarcación.

Ese adolescente era Carlos María de Alvear. Tenía 14 años cuando ocurrió la tragedia y, poco más de una década después, se convertiría en Director Supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata.

¿Quién era María Josefa Balbastro, la madre de Carlos María de Alvear?

María Josefa Balbastro Dávila nació en Buenos Aires en 1767, durante la etapa colonial. En 1782 se casó con Diego de Alvear y Ponce de León, un marino español que participó en misiones de reconocimiento y delimitación territorial en Sudamérica.

Diego de Alvear, historia

Uno de sus hijos, Carlos María, nació el 25 de octubre de 1789 en Santo Ángel Custodio, en las Misiones Orientales.

En 1804, después de años de servicio en América, el matrimonio emprendió el regreso a España con sus hijos. El viaje debía terminar en Cádiz, pero una decisión tomada durante la travesía alteró su destino.

El cambio de barco que salvó a Carlos María de Alvear

La familia había salido de Montevideo en una escuadra española integrada por las fragatas Medea, Mercedes, Fama y Santa Clara. Las embarcaciones transportaban pasajeros y cargamentos procedentes de América.

Durante el viaje, Diego de Alvear asumió funciones en la fragata Medea y se trasladó allí acompañado por Carlos María. María Josefa y siete de sus hijos permanecieron en la Nuestra Señora de las Mercedes.

Nadie podía imaginar que esa separación sería definitiva. Cuando los barcos se aproximaban a la península ibérica, una escuadra británica los interceptó cerca del cabo de Santa María, frente a Portugal.

La explosión de 1804 que dejó más de 200 muertos

El 5 de octubre de 1804, el encuentro entre las fuerzas españolas y británicas terminó en un combate naval. Un disparo alcanzó la zona donde la Mercedes almacenaba su pólvora y provocó una explosión devastadora.

El barco se hundió y murieron más de 200 personas, entre ellas María Josefa y sus siete hijos. Desde la Medea, Diego y Carlos María presenciaron la pérdida de su familia. Ambos sobrevivieron, aunque fueron capturados y trasladados a Inglaterra.

La explosión de la fragata Nuestra Señora de las Mercedes en 1804, frente a las costas de Portugal Foto: Wikipedia

El ataque tuvo consecuencias internacionales: España terminó entrando en guerra contra Gran Bretaña. Para Carlos María, además, significó una experiencia que marcó su juventud.

De aquella tragedia al gobierno de las Provincias Unidas

Tras su paso por Europa, Carlos María de Alvear regresó a Buenos Aires en 1812 y se sumó al movimiento revolucionario. Se vinculó con José de San Martín y participó en las disputas políticas y militares de la época.

Tuvo protagonismo en la Asamblea del Año XIII y en las operaciones que culminaron con la rendición realista de Montevideo, en 1814.

Carlos María de Alvear, historia

El 9 de enero de 1815 asumió como Director Supremo, el principal cargo ejecutivo de las Provincias Unidas. Su mandato, atravesado por conflictos políticos, terminó en abril de ese mismo año.

Su carrera no concluyó allí: en 1827 comandó a las fuerzas republicanas en la batalla de Ituzaingó, durante la guerra contra el Imperio del Brasil.

El naufragio que volvió a ser noticia 200 años después

En 2007, la empresa Odyssey Marine Exploration recuperó del fondo del Atlántico un gran cargamento de monedas vinculado con la Nuestra Señora de las Mercedes. El hallazgo provocó un litigio con España, que consiguió la restitución del tesoro en 2012.

El descubrimiento reavivó el interés por una tragedia que había ocurrido dos siglos antes. Detrás de las piezas de oro y plata estaba también la historia de María Josefa Balbastro y sus siete hijos, víctimas de un enfrentamiento naval frente a Portugal que cambió el rumbo de una familia ligada a la historia argentina.