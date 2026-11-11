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En 1848, José de San Martín posó para dos fotos a los 70 años: 178 años después, una sigue perdida y la otra conserva una misteriosa huella dactilar

El Libertador aceptó ser retratado en París con una técnica revolucionaria. Solo una placa original sobrevivió y todavía guarda un enigma.

Yasmin Ali
Por Yasmin Ali
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José de San Martín
José de San Martín Foto: Museo Histórico Nacional
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En febrero de 1848, José de San Martín cumplía 70 años y llevaba décadas alejado de las campañas por la independencia sudamericana. Instalado en Francia, aceptó posar ante una cámara para una sesión que se convertiría en un testimonio histórico excepcional. Se tomaron dos daguerrotipos, una tecnología novedosa: una placa original desapareció y la otra se conserva en el Museo Histórico Nacional. Además de mostrarlo con el cabello blanco, contiene una huella dactilar cuyo origen todavía se desconoce.

Las dos fotografías de San Martín tomadas en París en 1848

La fotografía todavía era una novedad. En 1839, Louis Daguerre había presentado el daguerrotipo, procedimiento que fijaba imágenes sobre placas metálicas y exigía inmovilidad durante la exposición. Según el Instituto Nacional Sanmartiniano, la sesión habría ocurrido cerca del 25 de febrero de 1848, cuando cumplió 70 años. Una tradición atribuye la iniciativa a su hija Mercedes Tomasa, aunque el Museo Histórico Nacional advierte que no hay documentación suficiente para confirmarlo.

José de San Martín en sus últimos años
José de San Martín en sus últimos años

En una imagen, el general aparece sentado, con levita oscura y una mano introducida en la vestimenta, pose conocida como “toma napoleónica”. En la otra, mantiene las manos apoyadas sobre la silla. Ambas posturas permitían sostener la inmovilidad necesaria para obtener fotografías nítidas. También comparten una característica: muestran al Libertador después de sus campañas militares, lejos de la Argentina y sin uniforme ni condecoraciones. Son los únicos retratos fotográficos conocidos que se le realizaron en vida.

La placa desaparecida y la huella que desconcierta a los historiadores

Los daguerrotipos tuvieron destinos diferentes. La placa de la postura napoleónica sobrevivió, mientras que el original de San Martín con las manos en reposo se extravió. Sin embargo, su imagen no se perdió por completo: hacia 1869 y 1870, el fotógrafo Robert Jefferson Bingham realizó reproducciones en papel que ayudaron a difundir el retrato. Mercedes también había usado esa toma como referencia para pintar un óleo de su padre en 1856.

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José de San Martín
José de San Martín Foto: Museo Histórico Nacional

El ejemplar conservado presenta una huella dactilar en uno de sus márgenes, según el Instituto Nacional Sanmartiniano. No se sabe a quién pertenecía ni está identificada de manera concluyente la persona que tomó las fotografías. Entre las atribuciones históricas figuran Robert Bingham y personas vinculadas con la familia Aguado, amiga del general, pero persisten dudas documentales y cronológicas. Así, la identidad de quien estuvo detrás de la cámara sigue siendo un misterio.

Un retrato antes de los últimos años del Libertador

La sesión coincidió con un período convulsionado. En febrero de 1848 estalló una revolución en París que provocó la abdicación del rey Luis Felipe I y la proclamación de la Segunda República Francesa. Ante la inestabilidad, San Martín se trasladó a Boulogne-sur-Mer, sobre la costa del canal de la Mancha, donde pasó sus últimos años. A diferencia de las pinturas que lo inmortalizaron como jefe militar, las fotografías muestran a un hombre mayor cuya imagen quedó registrada apenas dos años antes de su muerte, el 17 de agosto de 1850, a los 72 años.

Dónde está la fotografía original de San Martín

La placa sobreviviente llegó al Museo Histórico Nacional después de permanecer en la familia Guerrico. Según el catálogo de la institución, José P. de Guerrico la donó el 22 de abril de 1900, por una gestión del director Adolfo Carranza. El daguerrotipo, colocado en un marco ovalado, mide aproximadamente 9,5 por 7,8 centímetros. Es una pieza pequeña, pero de enorme valor documental: permite observar el rostro envejecido del prócer y conocer los comienzos de la fotografía.

Museo Histórico Nacional, CABA, Argentina. Foto: argentiba.gob.ar

Hoy integra el patrimonio del Museo Histórico Nacional, en San Telmo, mientras que el Instituto Nacional Sanmartiniano conserva una réplica. La otra placa nunca apareció, aunque sus copias mantuvieron viva su imagen. Así, una sesión realizada hace 178 años dejó dos historias entrelazadas: la del prócer que posó para una tecnología revolucionaria y la de una fotografía desaparecida, una huella sin identificar y un fotógrafo cuyo nombre aún se desconoce.

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Yasmin Ali
Yasmin Ali

Redactora

Redactora sobre historia argentina y curiosidades de Buenos Aires Leer bio

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