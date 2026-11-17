Ruinas del histórico Club Hotel de la Ventana, inaugurado en 1911 Foto: Web sierrasdelaventana

En las sierras de la provincia de Buenos Aires, un proyecto destinado inicialmente a mejorar la salud de pacientes con enfermedades respiratorias terminó convertido en uno de los hoteles más lujosos de Sudamérica. Tenía 173 habitaciones, cuatro suites, un casino, canchas deportivas y un ferrocarril propio. Sin embargo, el establecimiento inaugurado en 1911 cerró menos de nueve años después, tras sufrir dificultades económicas.

Se trataba del Club Hotel de la Ventana, ubicado en la actual localidad de Villa Ventana, partido de Tornquist. El complejo atravesó diferentes etapas, llegó a alojar a marinos alemanes durante la Segunda Guerra Mundial y terminó convertido en ruinas después de un incendio ocurrido en 1983, 72 años después de su inauguración.

De un centro de salud a un hotel de lujo en las sierras bonaerenses

La historia comenzó alrededor de 1900, cuando el médico Félix Muñoz visitó las Sierras de la Ventana y consideró que su clima podía beneficiar a pacientes con enfermedades respiratorias. Propuso construir un establecimiento sanitario, una iniciativa que despertó el interés del propietario rural Manuel Láinez. Posteriormente, el proyecto llegó a directivos del Ferrocarril del Sud, una compañía británica interesada en desarrollar emprendimientos turísticos vinculados con sus servicios ferroviarios.

El Club Hotel Sierra de la Ventana abrió en 1911 Foto: X @HorizonteFerroviario

En lugar de construir un centro de salud, decidieron impulsar un hotel exclusivo. Las obras comenzaron en 1904, con participación de los arquitectos Gastón Luis Mallet y Jacques Dunant. El establecimiento fue levantado a unos 550 metros sobre el nivel del mar, rodeado de arroyos, bosques y paisajes serranos.

Un hotel con 173 habitaciones, cuatro suites y 6.400 metros cuadrados

El 11 de noviembre de 1911 se inauguró oficialmente el Club Hotel de la Ventana, durante una celebración que reunió a más de mil invitados. La construcción tenía aproximadamente 6.400 metros cuadrados cubiertos, distribuidos en dos plantas, y capacidad para recibir a unos 350 huéspedes. Sus instalaciones incluían comedor, biblioteca, cine, capilla, salones de recepción y espacios deportivos.

Club Hotel Sierra de la Ventana, en Provincia de Buenos Aires. Foto: Pato Daniele

El complejo también contaba con canchas de tenis, golf y un casino, uno de sus principales atractivos. Su decoración incorporaba mobiliario importado y materiales de lujo, característicos de los grandes establecimientos de la Belle Époque. Para facilitar el acceso, se construyó un ramal ferroviario de trocha angosta que permitía transportar pasajeros desde la estación Sierra de la Ventana hasta el hotel.

La Primera Guerra Mundial y las restricciones al juego que provocaron su cierre

Aunque había sido diseñado para competir con los grandes hoteles internacionales, su período de esplendor resultó breve. La Primera Guerra Mundial, iniciada en 1914, dificultó los viajes internacionales y redujo la llegada de visitantes europeos. Esto perjudicó el funcionamiento del establecimiento, que dependía principalmente de turistas de alto poder adquisitivo.

Ex Club Hotel de la Ventana Foto: Wikimedia Commons

La situación empeoró en 1917, durante la presidencia de Hipólito Yrigoyen, cuando se introdujeron restricciones al juego. El casino era fundamental para los ingresos del complejo, por lo que las medidas profundizaron sus problemas económicos. Finalmente, el 14 de marzo de 1920 cerró definitivamente como hotel, mientras que el servicio ferroviario vinculado con sus instalaciones fue clausurado poco después.

En 1943 alojó a 330 marinos alemanes durante la Segunda Guerra Mundial

Después de su cierre, el edificio atravesó distintas administraciones. En 1942 pasó a manos de la provincia de Buenos Aires, que evaluó transformarlo en una colonia de vacaciones, aunque la iniciativa no prosperó. Durante la Segunda Guerra Mundial volvió a recibir ocupantes, pero por razones completamente diferentes de aquellas que habían motivado su construcción.

Club Hotel Sierra de la Ventana. Foto: Pato Daniele

En 1943 alojó a aproximadamente 330 tripulantes alemanes del Admiral Graf Spee, el buque hundido frente a Montevideo en diciembre de 1939. Los marinos permanecieron bajo vigilancia militar durante alrededor de dos años. Tras su partida, el establecimiento quedó nuevamente sin una actividad permanente y comenzó a deteriorarse.

El incendio de 1983 que destruyó el histórico hotel bonaerense

Durante las décadas siguientes surgieron proyectos para recuperar el complejo, aunque ninguno logró devolverle su funcionamiento original. El episodio definitivo ocurrió durante la madrugada del 8 de julio de 1983, cuando un incendio destruyó gran parte del edificio principal, consumiendo sectores de sus instalaciones y dejando en pie solamente paredes y otros restos arquitectónicos.

En 1998, el predio fue reconocido como Sitio Histórico Municipal, una medida destinada a preservar su importancia patrimonial.

Villa Ventana, el pueblo que conserva las ruinas del antiguo hotel

Villa Ventana comenzó a organizarse como localidad décadas después de la inauguración del complejo. Su fecha fundacional de referencia es el 25 de julio de 1947, vinculada con la división de terrenos impulsada por los hermanos Salvador y Ramón Salerno.

Actualmente, las ruinas del Club Hotel de la Ventana forman parte del patrimonio histórico de la comarca y pueden conocerse mediante visitas guiadas habilitadas. Así, un proyecto que comenzó como centro sanitario y terminó convertido en un hotel de lujo permanece como testimonio de los primeros grandes emprendimientos turísticos de las sierras bonaerenses.