Amores que regresan y heridas que sanan: los 5 signos que podrían enamorarse durante Mercurio retrógrado en julio 2025

Entre el 17 de julio y el 11 de agosto, el planeta de la comunicación retrocederá, dando lugar a vínculos inesperados, reencuentros y oportunidades emocionales para quienes se atrevan a mirar al pasado con otros ojos.

Pareja, romance, novios. Foto: Freepik AI

Aunque el fenómeno de Mercurio retrógrado suele evocar errores, malentendidos y caos en la comunicación, este tránsito también tiene un costado menos explorado: su capacidad para reabrir puertas del corazón.

En julio de 2025, el movimiento retrógrado de este planeta atravesará zonas sensibles del zodíaco y promete remover estructuras afectivas en cinco signos en particular, que podrían vivir una experiencia amorosa importante siempre que estén dispuestos a romper patrones del pasado.

Romance, amor pareja. Foto: Pexels.

Según astrólogos consultados, enamorarse durante este período no es necesariamente negativo, pero sí conlleva una advertencia: lo que aparece bajo esta influencia suele estar conectado con historias anteriores, heridas no resueltas o aprendizajes pendientes.

Los 5 signos que podrían experimentar un giro en el amor durante Mercurio retrógrado

Más que vivir un romance efímero, estos signos tienen la posibilidad de atravesar un proceso de transformación emocional.

Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Horóscopo de Cáncer. Foto: Redacción Canal26.com.

Este signo, profundamente sensible, podría sanar una herida emocional que viene arrastrando desde 2022. La clave será entregarse sin miedo y permitir que alguien distinto a lo habitual toque su corazón.

Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Horóscopo de Libra. Foto: Redacción Canal26.com.

Mercurio retrógrado activará una reconciliación con su deseo genuino. Si logra evitar la idealización, atraerá vínculos más alineados con su verdadera esencia.

Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Horóscopo de Escorpio. Foto: Redacción Canal26.com.

Viejas historias que quedaron abiertas podrían retornar. La diferencia estará en su disposición a abrirse emocionalmente y actuar con más honestidad y menos control.

Piscis (del 20 de febrero al 20 de marzo)

Horóscopo de Piscis. Foto: Redacción Canal26.com.

Extremadamente perceptivo en estos tránsitos, Piscis podría conectar con una persona que refleje su alma más auténtica. El reto será discernir entre el encanto pasajero y una conexión real.

Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Horóscopo de Sagitario. Foto: Redacción Canal26.com.

Un amor que parecía olvidado podría reaparecer con otro tono. Si este signo logra no huir ante el primer conflicto, puede construir una historia distinta y más profunda.

Los expertos aconsejan no precipitarse: registrar señales, observar patrones que se repiten y no forzar etiquetas son algunas de las estrategias para atravesar este período con madurez emocional. También recomiendan no confundir nostalgia con transformación real: alguien puede volver, pero eso no implica que haya cambiado.

Mercurio retrógrado no viene a destruir vínculos, sino a traer claridad. Para estos cinco signos, el mensaje es claro: el amor está cerca, pero solo si el corazón está dispuesto a mirar atrás y a elegir distinto.