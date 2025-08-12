Horóscopo de Leo de hoy: martes 12 de agosto de 2025

Brillo personal

En la astrología, Leo está regido por el Sol, el planeta de la vitalidad y la autoexpresión. Su elemento es el fuego, que simboliza la pasión, el liderazgo y la creatividad.

Las estrellas están alineadas para que muestres al mundo tu brillo personal. Es un buen momento para aprovechar oportunidades y aceptar responsabilidades que otros no se atrevan a tomar.

Salud

Hoy, tenderás a sentirte más fuerte de lo habitual. Enfoca esta energía para lograr tus metas de salud, como completar aquella maratón que has estado considerando.

Dinero

La famosa lealtad de Leo será recompensada en el ámbito laboral. El esfuerzo continuo se verá reflejado en reconocimiento y posiblemente en un aumento.

Amor

Haz uso de tu calidez y fuerza interior para acercarte a tu pareja. La clave hoy es dedicarse momentos significativos de diálogo y cariño.

¿Cómo son las personas del signo Leo?

Carismáticos: Las personas de Leo suelen ser muy carismáticas y extrovertidas. Su presencia es a menudo magnética y tienden a atraer la atención y admiración de los demás.

Líderes Naturales: Leo tiene una inclinación natural hacia el liderazgo. Son capaces de tomar la iniciativa y guiar a otros con confianza y determinación.

Creativos y Expresivos: Son altamente creativos y disfrutan de expresar su individualidad. Les gusta destacar y mostrar su talento en diversas áreas, como el arte, el entretenimiento o la moda.

Generosos y Leales: Son muy generosos con sus amigos y seres queridos. La lealtad y el compromiso son fundamentales para ellos, y están dispuestos a apoyar a quienes les importan en todo momento.

Seguros: Leo tiende a tener una gran confianza en sí mismo y una fuerte ambición. Se sienten motivados a alcanzar sus metas y a sobresalir en lo que hacen.