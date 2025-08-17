Horóscopo de Piscis de hoy: domingo 17 de agosto de 2025
En la astrología, Piscis está regido por Neptuno (y tradicionalmente por Júpiter), el planeta de la espiritualidad y la inspiración. Su elemento es el agua, que simboliza la emoción, la intuición y la sensibilidad.
Hoy, esa sensibilidad característica te impulsará a ayudar a quienes lo necesiten de manera generosa.
Salud
Cuida tu bienestar buscando armonía en cada experiencia sensorial.
Dinero
Es el momento de aplicar una adecuada gestión financiera para garantizar prosperidad a largo plazo.
Amor
Un encuentro inesperado podría avivar tu vida amorosa, recuerda mantener tu corazón abierto.
¿Cómo son las personas del signo de Piscis?
Emocionales y Empáticos: Las personas de Piscis son profundamente emocionales y empáticas. Tienen una gran capacidad para comprender y compartir los sentimientos de los demás, lo que les convierte en amigos y compañeros comprensivos.
Creativos: Son altamente creativos y poseen una rica imaginación. Disfrutan de las artes y de cualquier forma de expresión que les permita explorar su mundo interno y sus fantasías.
Intuitivos: Piscis tiene una fuerte intuición y una conexión con el mundo espiritual. A menudo sienten atracción por temas místicos o esotéricos y confían en su sentido interno para guiar sus decisiones.
Compasivos: Tienen una naturaleza altruista y se sienten impulsados a ayudar a los demás. Su compasión los lleva a involucrarse en causas benéficas y a ofrecer apoyo a quienes lo necesitan.
Soñadores: Pueden ser soñadores y a veces tienden a evadirse de la realidad. La necesidad de escapar de las presiones del mundo puede llevarlos a buscar refugio en sus pensamientos y fantasías.