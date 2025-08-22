Horóscopo de Leo de hoy: viernes 22 de agosto de 2025

Brillo Destacado

En la astrología, Leo está regido por el Sol, el planeta de la vitalidad y la autoexpresión. Su elemento es el fuego, que simboliza la pasión, el liderazgo y la creatividad.

El mundo está de cara a Leo, un signo que siempre se mantiene fiel a su identidad. Prepárate para mostrar tu brillo natural ante quienes te rodean con orgullo y seguridad.

Salud

La energía que te acompaña hoy te permitirá afrontar cualquier eventualidad. Recuerda descansar de vez en cuando para evitar el agotamiento físico.

Dinero

Los negocios no son más que un tablero de ajedrez; así que, piensa bien cada jugada financiera. Las posibilidades de multiplicar tus recursos están a tu favor si aplicas ingenio.

Amor

Es un momento propicio para compartir tus inquietudes emocionales con tu ser querido. Sé honesto y transparente, porque el amor que das tiene el poder de transformar vidas.

¿Cómo son las personas del signo Leo?

Carismáticos: Las personas de Leo suelen ser muy carismáticas y extrovertidas. Su presencia es a menudo magnética y tienden a atraer la atención y admiración de los demás.

Líderes Naturales: Leo tiene una inclinación natural hacia el liderazgo. Son capaces de tomar la iniciativa y guiar a otros con confianza y determinación.

Creativos y Expresivos: Son altamente creativos y disfrutan de expresar su individualidad. Les gusta destacar y mostrar su talento en diversas áreas, como el arte, el entretenimiento o la moda.

Generosos y Leales: Son muy generosos con sus amigos y seres queridos. La lealtad y el compromiso son fundamentales para ellos, y están dispuestos a apoyar a quienes les importan en todo momento.

Seguros: Leo tiende a tener una gran confianza en sí mismo y una fuerte ambición. Se sienten motivados a alcanzar sus metas y a sobresalir en lo que hacen.