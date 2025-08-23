Horóscopo de Escorpio de hoy: sábado 23 de agosto de 2025

Renacimiento interno

En la astrología, Escorpio está regido por Plutón (y tradicionalmente por Marte), el planeta de la transformación y el poder. Su elemento es el agua, que simboliza la profundidad emocional, la intuición y la transformación.

Con la fuerza de un fénix, es el momento de plantearte un nuevo comienzo.

Salud

Es importante que no desatiendas señales de fatiga. Prioriza actividades que estimulen tu bienestar físico y mental.

Dinero

Podrías enfrentar cambios inesperados en tus asuntos financieros. Actuar con precaución será tu mejor carta.

Amor

Construye un futuro más sólido escuchando las necesidades emocionales de aquellos que amas.

¿Cómo son las personas de Escorpio?

Intensos y Apasionados: Las personas de Escorpio son conocidas por su intensidad y pasión. Se entregan por completo a lo que les importa y tienen una profunda capacidad para sentir y experimentar emociones intensas.

Reservados: Escorpio tiende a mantener una cierta aura de misterio. Son reservados sobre su vida personal y pueden ser difíciles de leer para quienes no los conocen bien.

Determinados: La determinación es una de las características más destacadas de Escorpio. Son perseverantes y no se rinden fácilmente ante los desafíos. Su enfoque intenso les permite superar obstáculos significativos.

Intuitivos y Perceptivos: Poseen una intuición aguda y una capacidad notable para captar lo que no se dice directamente. Son muy perceptivos y pueden leer entre líneas en las interacciones y situaciones.

Transformadores y Resilientes: Escorpio tiene una habilidad única para la transformación personal. Son capaces de reinventarse a sí mismos y adaptarse a los cambios, saliendo más fuertes de las dificultades.