Horóscopo de Leo de hoy: sábado 23 de agosto de 2025

Fuerza interior

En la astrología, Leo está regido por el Sol, el planeta de la vitalidad y la autoexpresión. Su elemento es el fuego, que simboliza la pasión, el liderazgo y la creatividad.

Tu liderazgo natural brilla hoy, permitiéndote tomar las riendas en todo lo que acometas.

Salud

Cuida tu sistema digestivo y mantén un ritmo de vida más balanceado. Es tiempo de escucharte y respetar tus ritmos.

Dinero

Los asuntos económicos encontrarán resolución. Presta atención a las oportunidades que se presenten y actúa con prudencia.

Recuerda, el poder reside más en dar que en recibir.

Amor

Deja aflorar tu pasión y verás cómo todo se fortalece en tu vida sentimental. La espontaneidad es bien recibida.

¿Cómo son las personas del signo Leo?

Carismáticos: Las personas de Leo suelen ser muy carismáticas y extrovertidas. Su presencia es a menudo magnética y tienden a atraer la atención y admiración de los demás.

Líderes Naturales: Leo tiene una inclinación natural hacia el liderazgo. Son capaces de tomar la iniciativa y guiar a otros con confianza y determinación.

Creativos y Expresivos: Son altamente creativos y disfrutan de expresar su individualidad. Les gusta destacar y mostrar su talento en diversas áreas, como el arte, el entretenimiento o la moda.

Generosos y Leales: Son muy generosos con sus amigos y seres queridos. La lealtad y el compromiso son fundamentales para ellos, y están dispuestos a apoyar a quienes les importan en todo momento.

Seguros: Leo tiende a tener una gran confianza en sí mismo y una fuerte ambición. Se sienten motivados a alcanzar sus metas y a sobresalir en lo que hacen.