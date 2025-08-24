Horóscopo de Escorpio de hoy: domingo 24 de agosto de 2025

Pasión y misterio

En la astrología, Escorpio está regido por Plutón (y tradicionalmente por Marte), el planeta de la transformación y el poder. Su elemento es el agua, que simboliza la profundidad emocional, la intuición y la transformación.

Escorpio, el día intensifica tus emociones, logrando que tu intuición se destaque y te guíe a través de situaciones en las que otros dudarían. Confía en tu poder interno para descubrir nuevos caminos.

Salud

Contempla terapias alternativas que armonicen cuerpo y mente. La atención en el autocuidado emocional te asegurará una salud más robusta a largo plazo.

Dinero

Surgen oportunidades intrigantes en el plano financiero, ahora es cuando necesitas tomar decisiones si deseas expandir tus horizontes económicos.

Amor

Es el momento de mostrarse vulnerable para fortalecer la intimidad. Vas a descubrir aspectos ocultos y emocionantes sobre ti mismo y tu pareja; recuerda que la pasión y la complicidad son inigualables.

¿Cómo son las personas de Escorpio?

Intensos y Apasionados: Las personas de Escorpio son conocidas por su intensidad y pasión. Se entregan por completo a lo que les importa y tienen una profunda capacidad para sentir y experimentar emociones intensas.

Reservados: Escorpio tiende a mantener una cierta aura de misterio. Son reservados sobre su vida personal y pueden ser difíciles de leer para quienes no los conocen bien.

Determinados: La determinación es una de las características más destacadas de Escorpio. Son perseverantes y no se rinden fácilmente ante los desafíos. Su enfoque intenso les permite superar obstáculos significativos.

Intuitivos y Perceptivos: Poseen una intuición aguda y una capacidad notable para captar lo que no se dice directamente. Son muy perceptivos y pueden leer entre líneas en las interacciones y situaciones.

Transformadores y Resilientes: Escorpio tiene una habilidad única para la transformación personal. Son capaces de reinventarse a sí mismos y adaptarse a los cambios, saliendo más fuertes de las dificultades.