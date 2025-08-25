Horoscopo de Escorpio de hoy: lunes 25 de agosto de 2025

Fortaleza renovada

En la astrología, Escorpio está regido por Plutón (y tradicionalmente por Marte), el planeta de la transformación y el poder. Su elemento es el agua, que simboliza la profundidad emocional, la intuición y la transformación.

Escorpio, tu naturaleza intensa hoy se verá energizada. Demuestra tu determinación y sigue adelante con tus sueños más audaces.

Salud

No olvides la importancia de las pausas. Tu bienestar mental es igual de crucial que el físico, búscalo en momentos tranquilos.

Dinero

Puede aparecer una oportunidad financiera emocionante. Asegúrate de mirar todos los detalles antes de tomar una decisión.

Amor

Deja que el amor viva con pasión. Comunica tus sentimientos y permite que el cariño fluya libremente.

¿Cómo son las personas de Escorpio?

Intensos y Apasionados: Las personas de Escorpio son conocidas por su intensidad y pasión. Se entregan por completo a lo que les importa y tienen una profunda capacidad para sentir y experimentar emociones intensas.

Reservados: Escorpio tiende a mantener una cierta aura de misterio. Son reservados sobre su vida personal y pueden ser difíciles de leer para quienes no los conocen bien.

Determinados: La determinación es una de las características más destacadas de Escorpio. Son perseverantes y no se rinden fácilmente ante los desafíos. Su enfoque intenso les permite superar obstáculos significativos.

Intuitivos y Perceptivos: Poseen una intuición aguda y una capacidad notable para captar lo que no se dice directamente. Son muy perceptivos y pueden leer entre líneas en las interacciones y situaciones.

Transformadores y Resilientes: Escorpio tiene una habilidad única para la transformación personal. Son capaces de reinventarse a sí mismos y adaptarse a los cambios, saliendo más fuertes de las dificultades.