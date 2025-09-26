Horóscopo de Escorpio de hoy: viernes 26 de septiembre de 2025

Transformación esencial

En la astrología, Escorpio está regido por Plutón (y tradicionalmente por Marte), el planeta de la transformación y el poder. Su elemento es el agua, que simboliza la profundidad emocional, la intuición y la transformación.

Escorpio, el día de hoy te deja un ambiente para la transformación, ideal para redefinir tus enfoques y objetivos personales.

Salud

Cuida de tu energía interior, procurando actividades que propicien el equilibrio y fortalezcan tanto el cuerpo como la mente.

Dinero

Usa tu agudeza para navegar por cualquier turbulencia financiera que pudiera surgir, apoyándote en tu capacidad para resolver problemas complejos.

Amor

Valora las relaciones personales y dale espacio a la confianza. Hoy podrás estrechar el vínculo amoroso mediante la honestidad.

¿Cómo son las personas de Escorpio?

Intensos y Apasionados: Las personas de Escorpio son conocidas por su intensidad y pasión. Se entregan por completo a lo que les importa y tienen una profunda capacidad para sentir y experimentar emociones intensas.

Reservados: Escorpio tiende a mantener una cierta aura de misterio. Son reservados sobre su vida personal y pueden ser difíciles de leer para quienes no los conocen bien.

Determinados: La determinación es una de las características más destacadas de Escorpio. Son perseverantes y no se rinden fácilmente ante los desafíos. Su enfoque intenso les permite superar obstáculos significativos.

Intuitivos y Perceptivos: Poseen una intuición aguda y una capacidad notable para captar lo que no se dice directamente. Son muy perceptivos y pueden leer entre líneas en las interacciones y situaciones.

Transformadores y Resilientes: Escorpio tiene una habilidad única para la transformación personal. Son capaces de reinventarse a sí mismos y adaptarse a los cambios, saliendo más fuertes de las dificultades.