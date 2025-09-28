Horoscopo de Libra de hoy: domingo 28 de septiembre de 2025

Equilibrio personal

En la astrología, Libra está regido por Venus, el planeta del amor y la belleza. Su elemento es el aire, que simboliza la mente, la comunicación y la búsqueda del equilibrio.

Salud:

El enfoque en lograr armonía física y mental es esencial. Practicar un balance de entre estiramientos y meditación puede ayudarte a mantener el equilibrio deseado.

Dinero:

Tendrás la necesidad de enfrentar ciertas injusticias financieras. Actúa de forma diplomática ante situaciones adversas y busca soluciones que beneficien a todas las partes involucradas.

Amor:

Comparte espacio para reflexionar sobre tus sentimientos y comunícalos claramente a tu pareja. Las relaciones se nutren de la transparencia y la comprensión mutua.

¿Cómo son los del signo Libra?

Equilibrados y justos: Las personas de Libra buscan la armonía y el equilibrio en sus vidas. Son muy justos y se esfuerzan por mantener la equidad en sus relaciones y en sus decisiones.

Sociables: son muy sociables y disfrutan de la compañía de los demás. Les encanta interactuar con diferentes personas y construir relaciones sólidas y significativas.

Diplomáticos: Libra tiene un talento natural para la diplomacia. Son hábiles para mediar en conflictos y para persuadir a los demás con su encanto y su habilidad para ver ambos lados de una situación.

Estéticos y refinados: tienen un agudo sentido de la belleza y el estilo. Se sienten atraídos por lo estéticamente agradable y disfrutan de las artes y de ambientes elegantes.

Indecisos: la búsqueda del equilibrio a veces puede hacer que Libra sea indeciso y evite tomar decisiones difíciles. Prefieren evitar conflictos y buscar soluciones que minimicen la confrontación.