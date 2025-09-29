Horóscopo de Escorpio de hoy: lunes 29 de septiembre de 2025

Intensidad y pasión

En la astrología, Escorpio está regido por Plutón (y tradicionalmente por Marte), el planeta de la transformación y el poder. Su elemento es el agua, que simboliza la profundidad emocional, la intuición y la transformación.

Escorpio, la intensidad se apodera de tus emociones hoy. Esta profundidad emocional te impulsará hacia el cambio y la renovación personal. Mantente abierto a lo que el universo te ofrezca.

Salud

Escuchar a tu cuerpo es clave. Tu bienestar emocional tendrá un impacto significativo en tu salud física. Encuentra momentos de pausa para equilibrarte.

Dinero

La pasión por lo que haces te llevará a nuevas alturas financieras. No tengas miedo de explorar territorios desconocidos y asumir algunos riesgos calculados.

Amor

Este es un buen momento para demostrar la intensidad de tus afectos. Deja que tu pareja vea tu lado más vulnerable y comparta en la intimidad estos momentos de conexión.

¿Cómo son las personas de Escorpio?

Intensos y Apasionados: Las personas de Escorpio son conocidas por su intensidad y pasión. Se entregan por completo a lo que les importa y tienen una profunda capacidad para sentir y experimentar emociones intensas.

Reservados: Escorpio tiende a mantener una cierta aura de misterio. Son reservados sobre su vida personal y pueden ser difíciles de leer para quienes no los conocen bien.

Determinados: La determinación es una de las características más destacadas de Escorpio. Son perseverantes y no se rinden fácilmente ante los desafíos. Su enfoque intenso les permite superar obstáculos significativos.

Intuitivos y Perceptivos: Poseen una intuición aguda y una capacidad notable para captar lo que no se dice directamente. Son muy perceptivos y pueden leer entre líneas en las interacciones y situaciones.

Transformadores y Resilientes: Escorpio tiene una habilidad única para la transformación personal. Son capaces de reinventarse a sí mismos y adaptarse a los cambios, saliendo más fuertes de las dificultades.