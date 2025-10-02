Horóscopo de Libra de hoy: jueves 2 de octubre de 2025

Equilibrio crucial

En la astrología, Libra está regido por Venus, el planeta del amor y la belleza. Su elemento es el aire, que simboliza la mente, la comunicación y la búsqueda del equilibrio.

Libra, busca el equilibrio en todas las facetas de tu vida. El día de hoy te presenta la oportunidad de profundizar en tus propios deseos y necesidades.

Salud

La tensión acumulada podría bajar tus defensas. Asegúrate de practicar técnicas de relajación para mantenerte saludable.

Dinero

Es un momento propicio para revisar estrategias financieras y adaptarlas a nuevas metas. La capacitación puede abrir nuevas puertas.

Amor

Hoy, los sentimientos estarán a flor de piel y podrías sentirte más vulnerable. La comunicación abierta será favorable para las relaciones.

¿Cómo son los del signo Libra?

Equilibrados y justos: Las personas de Libra buscan la armonía y el equilibrio en sus vidas. Son muy justos y se esfuerzan por mantener la equidad en sus relaciones y en sus decisiones.

Sociables: son muy sociables y disfrutan de la compañía de los demás. Les encanta interactuar con diferentes personas y construir relaciones sólidas y significativas.

Diplomáticos: Libra tiene un talento natural para la diplomacia. Son hábiles para mediar en conflictos y para persuadir a los demás con su encanto y su habilidad para ver ambos lados de una situación.

Estéticos y refinados: tienen un agudo sentido de la belleza y el estilo. Se sienten atraídos por lo estéticamente agradable y disfrutan de las artes y de ambientes elegantes.

Indecisos: la búsqueda del equilibrio a veces puede hacer que Libra sea indeciso y evite tomar decisiones difíciles. Prefieren evitar conflictos y buscar soluciones que minimicen la confrontación.