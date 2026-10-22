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Acuario: conoce tu predicción en el horóscopo de hoy 22 de octubre de 2026

Revisa lo que el destino te depara en el amor, salud y dinero para Acuario.

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Acuario, signo de Aire regido por Urano, recibe hoy 22 de octubre de 2026 la siguiente guía de los astros. HOY: Si ves que las cosas no te salen como quieres replantea la forma de pensar que posees y saldrás beneficiado. A continuación, el horóscopo completo para este día en amor, trabajo y salud.

Horóscopo de Acuario en el amor hoy

El egoísmo en exceso podría dañar tu actual relación. Trata de pensar más en ambos y no solamente en tu bienestar.

Salud y energía de Acuario este día 22 de octubre de 2026

Si te sientes sin ganas trata de distraerte y realiza actividades que te saquen de la rutina. Las charlas con amigos o colegas nunca están de más.

Horóscopo laboral de Acuario para hoy

Si las cosas no te salen como quieres no hay más vueltas que darle. No estás pasando por un buen momento en tus finanzas.

¿Cuáles son las fechas de Acuario?

Las fechas que marcan el inicio y el cierre de cada signo del zodiaco se establecen según la posición aparente del Sol frente a las constelaciones a lo largo del año. En este marco, la astrología occidental divide el cielo en 12 partes iguales —una por signo— siguiendo la trayectoria del Sol visto desde la Tierra, conocida como eclíptica.


Según esta trayectoria, el orden de los signos y sus fechas es: Aries, (21/3-19/4), Tauro (20/4-20/5), Géminis (21/5-20/6), Cáncer (21/6-22/7), Leo (23/7-22/8), Virgo (23/8-22/9), Libra (23/9-22/10), Escorpio (23/10-21/11), Sagitario (22/11-21/12), Capricornio (22/12-19/1), Acuario (20/1-18/2) y Piscis (19/2-20/3).

¿Cuál es el elemento de Acuario?

Acuario pertenece al elemento Aire.

La astrología vincula a cada signo con un elemento como una forma simbólica de agruparlos según sus energías y rasgos de personalidad. Este enfoque tiene su origen en la filosofía antigua, particularmente en la teoría de los cuatro elementos clásicos (fuego, tierra, aire y agua), que intentaba explicar tanto la naturaleza como el comportamiento humano.


  • Signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario): se asocian con la acción, la energía y el impulso. Quienes pertenecen a este grupo suelen destacarse por su entusiasmo, pasión e iniciativa, además de un perfil creativo, impulsivo y con capacidad de liderazgo.

  • Signos de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio): representan lo concreto, lo práctico y lo material. Se caracterizan por ser personas realistas, estables y orientadas a construir y sostener en el tiempo. Priorizan la seguridad y los resultados tangibles.

  • Signos de aire (Géminis, Libra y Acuario): están ligados a la mente, la comunicación y las ideas. Suelen ser analíticos, sociables y curiosos, con una marcada inclinación por el pensamiento y el intercambio intelectual.

  • Signos de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis): se vinculan con las emociones, la intuición y la sensibilidad. Se trata de perfiles empáticos, profundos y fuertemente conectados con el mundo emocional, tanto propio como ajeno.

¿Con qué signos es compatible Acuario?

Acuario es más compatible con Géminis, Libra, Aries. Estas combinaciones destacan por la energía, la independencia, la pasión y la conexión dinámica que suelen compartir

¿Cuál es el número de la suerte de Acuario?

El número de la suerte de Acuario es el 4.

¿Cómo es la personalidad de Acuario?

Acuario es un signo original, independiente y humanitario.

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