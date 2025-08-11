Volodimir Zelenski criticó a Vladimir Putin por querer usar como una “victoria personal” su reunión con Donald Trump

El republicano tiene prevista una cita el próximo viernes 15 de agosto con su par ruso en Alaska para discutir un posible fin a la guerra.

Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania.

La cita entre Donald Trump y Vladímir Putin en Alaska (Estados Unidos) prevista para este viernes, es seguida muy de cerca por Volodímir Zelenski. El presidente de Ucrania, luego de recibir un informe de la inteligencia y del ejército de su país sobre lo que el jefe de Estado de Rusia está dispuesto a hacer, criticó duramente al jefe del Kremlin.

Zelenski acusó a su homólogo ruso de querer utilizar como una “victoria personal” su próximo encuentro con el mandatario de Estados Unidos.

Volodimir Zelenski Foto: REUTERS

“Putin solo está decidido a presentar su encuentro con Estados Unidos como su victoria personal y a seguir actuando como hasta ahora, aplicando la misma presión a Ucrania, como antes”, dijo Zelenski en un mensaje publicado en su cuenta de X.

“Hasta ahora, no hay indicio alguno de que los rusos hayan recibido señales para prepararse a una situación de posguerra. Al contrario”, afirmó el jefe de Estado ucraniano, que señaló que Moscú actualmente redespliega fuerzas y tropas, algo que sugiere “preparativos para nuevas operaciones ofensivas”.

Trump quiere que Rusia devuelva parte del territorio ocupado a Ucrania

Donald Trump quiere que Rusia devuelva parte del territorio ocupado a Ucrania, en contra de lo que el presidente ruso, Vladímir Putin, pide para poner fin al conflicto.

“Vamos a cambiar las líneas, las líneas de batalla. Rusia ha ocupado una gran parte de Ucrania. Han ocupado algunos territorios muy importantes. Vamos a intentar recuperar parte de ese territorio para Ucrania”, avanzó Trump en una rueda de prensa en la Casa Blanca.

Anteriormente, Trump ya se había inclinado por un “intercambio de territorios para beneficio de ambos” para poder lograr un eventual acuerdo de paz. En este sentido, pese a que no avanzó demasiados detalles, este lunes reconoció que Moscú tomó algunos puntos claves que debe recuperar Kiev, como la frontera marítima entre ambos países.

“Ha tomado gran parte del mar”, dijo el neoyorquino. “Mucha gente no sabe que Ucrania tenía 1.000 millas de mar que han desaparecido, excepto una pequeña zona, Odessa. Solo les queda un poco de agua. Así que voy a revisar los parámetros”.

Una de las exigencias de Putin para alcanzar la paz es el reconocimiento de Kiev y de la comunidad internacional de los territorios ocupados como rusos: Putin quiere que Crimea, Donetsk, Lugansk, Zaporiyia y Jersón formen parte de Rusia y que Ucrania deje de reclamarlas.

El líder ucraniano, Volodímir Zelenski, por su parte, rechaza que un acuerdo con Rusia implique una cesión, al menos formal, de esos territorios ucranianos ocupados.