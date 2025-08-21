Benjamin Netanyahu ordenó negociar un alto el fuego tras aprobar un plan militar para tomar la ciudad de Gaza

El primer ministro de Israel se acerca a una postura de tregua, pero con la condición de una toma de la principal ciudad del enclave. “Estamos en la fase de toma de decisiones”, afirmó.

Benjamin Netanyahu. Foto: REUTERS

Benjamín Netanyahu ratificó el plan militar para tomar Gaza y, al mismo tiempo, ordenó iniciar negociaciones para una tregua.

“Estamos en la fase de toma de decisiones. Llegué hoy a la División de Gaza (del Ejército israelí) para aprobar los planes que las Fuerzas de Defensa de Israel nos presentaron a mí y al ministro de Defensa para tomar la ciudad de Gaza y derrotar a Hamás”, dijo en un comunicado en video emitido por su oficina.

Benjamin Netanyahu sobre los planes sobre la toma de Gaza y un alto el fuego. Video: REUTERS.

“Al mismo tiempo, ordené iniciar negociaciones inmediatas para la liberación de todos nuestros rehenes y el fin de la guerra en términos aceptables para Israel”, añadió. “Estos dos objetivos -derrotar a Hamás y liberar a todos nuestros rehenes- van de la mano”.

Según fuentes gazatíes, se han intensificado en los últimos días los ataques y bombardeos en los alrededores de la capital del enclave, así como la demolición de viviendas. Además, el Ejército israelí ha llamado a filas a 60.000 reservistas, de acuerdo con un comunicado del Ministerio de Defensa.

Tropas del Ejército de Israel en la Franja de Gaza. Foto: REUTERS

Se estima que en el enclave palestino permanecen 50 rehenes, de los cuales 20 siguen con vida.