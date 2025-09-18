Un “problema de dimensiones incalculables”: José María Aznar advirtió del riesgo para Occidente si Israel no vence en Gaza

“Si Israel perdiese lo que está haciendo, no nos damos cuenta del problema que tendríamos en el mundo occidental”, aseguró José María Aznar.

Para José María Aznar es fundamental que Israel venza en Gaza. Foto: via REUTERS

El expresidente del Gobierno español, José María Aznar, advirtió que si Israel perdiera “lo que está haciendo” y si Rusia venciera contra Ucrania supondría un “problema” de dimensiones “incalculables” para el mundo occidental.

Aznar aseguró que los occidentales se “juegan mucho” en Ucrania porque “más vale que Ucrania no caiga”, dado que si Rusia vence, que en opinión del ex presidente popular “lo puede hacer a lo mejor”, el problema que tendrían los europeos sería “verdaderamente agobiante, de guerra en Europa en cualquier momento”.

José María Aznar, expresidente de España. Foto: Instagram @jm.aznar

“Pero si Israel perdiese lo que está haciendo, no nos damos cuenta del problema que tendríamos en el mundo occidental y en Europa”, manifestó para avisar que “la conjunción de los dos problemas sería poner al mundo occidental en el borde de la derrota total”.

En un acto de la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES), de la que es presidente, Aznar también recordó que a Pedro Sánchez no le interesa “la causa política de Palestina”, sino permanecer “un día más” al frente del Gobierno.

Las declaraciones de José María Aznar. Video: EFE

“Transformar políticas domésticas en políticas externas, como se está haciendo aquí, es absurdo, es huir de la realidad. No tiene ningún sentido, es tomar el pelo a la gente”, declaró Aznar.

Además, el presidente de FAES se preguntó si a Sánchez “le importaba mucho el pueblo saharaui”, al cual dejó “tirado” con unos acuerdos que, según dijo, todavía no explicó en el Congreso de los Diputados.

Claves de la propuesta más dura hasta el momento de Europa contra Israel

La Comisión Europea propuso suspender el trato comercial preferencial a Israel así como sancionar a dos de sus ministros, los radicales Bezalel Smotrich e Itamar Ben-Gvir, en la postura más dura hasta el momento contra el Gobierno israelí por la situación en Gaza.

Pese a que desde la anterior legislatura países como España habían solicitado endurecer la posición sobre Israel y sancionar a ministros extremistas e incluso suspender el acuerdo de asociación con ese país, la propuesta comunitaria solo llegó ahora.

Las propuestas se presentan tras una revisión del cumplimiento por parte de Israel del artículo 2 de su acuerdo con la Unión Europea, en la que Bruselas constató que Israel había incurrido en una violación de elementos esenciales relacionados con el respeto de los derechos humanos y los principios democráticos.