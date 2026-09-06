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Buscan voluntarios para trabajar 4 horas diarias: ofrecen alojamiento, comidas y transporte en un destino soñado de la Patagonia austral

A cambio de una colaboración diaria de cuatro horas, los participantes recibirán alojamiento, alimentación y otros beneficios. La propuesta está especialmente dirigida a jóvenes entre 21 y 32 años con disponibilidad para viajar durante la temporada estival de la Patagonia.

Cristian Daniel Avila
Por Cristian Daniel Avila
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Buscan voluntarios para trabajar 4 horas diarias en un destino soñado de la Patagonia austral.
Buscan voluntarios para trabajar 4 horas diarias en un destino soñado de la Patagonia austral. Foto: Unsplash
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El turismo de voluntariado sigue consolidándose como una de las alternativas más elegidas por quienes buscan recorrer destinos internacionales reduciendo costos y sumando experiencias culturales. En esta oportunidad, un complejo de glamping ubicado en la provincia de Última Esperanza, en el extremo sur de Chile y a escasa distancia del Parque Nacional Torres del Paine, abrió una convocatoria para incorporar colaboradores durante la próxima temporada alta.

La propuesta está dirigida a viajeros interesados en vivir una experiencia inmersiva en uno de los paisajes más emblemáticos de la Patagonia austral. A cambio de una colaboración diaria de cuatro horas, los participantes recibirán alojamiento, alimentación y otros beneficios que les permitirán instalarse en la zona durante varias semanas.

Cómo es la jornada laboral de 4 horas al día: proyectos de jardinería y tareas de mantenimiento

El programa de intercambio establece una carga horaria de cuatro horas diarias de trabajo, distribuida a lo largo de la semana, con un día libre destinado a recorrer los principales atractivos turísticos de la región.

La propuesta está dirigida a viajeros que quieran vivir una experiencia inmersiva en la Patagonia austral.

Las actividades contemplan distintas tareas operativas necesarias para el funcionamiento del complejo. Entre ellas figuran la recepción y atención de huéspedes durante los procesos de check-in y check-out, la limpieza de carpas y áreas comunes, labores domésticas generales, asistencia en la cocina durante la preparación y el servicio de comidas, además de proyectos de jardinería y trabajos de mantenimiento en las instalaciones.

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La modalidad busca combinar el intercambio cultural con la colaboración cotidiana, permitiendo que los voluntarios dispongan de buena parte de la jornada para disfrutar de los paisajes patagónicos, realizar excursiones o recorrer los alrededores de Torres del Paine.

Beneficios incluidos: alojamiento, comidas y transporte garantizados

A cambio de la colaboración prestada, el establecimiento ofrece una serie de prestaciones destinadas a cubrir las necesidades básicas de los participantes durante toda la estadía. Durante su estadía, los voluntarios recibirán:

  • Alimentación completa sin costo (desayuno, almuerzo y cena todos los días)
  • Acceso a duchas con agua caliente
  • Espacio habilitado para acampar dentro del predio del glamping
  • Internet de alta velocidad

Otro de los beneficios destacados es el servicio de traslado desde el punto de llegada del viajero hasta las instalaciones del complejo, una ventaja especialmente valorada considerando las largas distancias que caracterizan a la Patagonia chilena.

Sin embargo, el intercambio no contempla algunos gastos que deberán ser asumidos por cada participante. Entre ellos se encuentran los pasajes o vuelos hacia Chile, el seguro médico o de viaje obligatorio, los costos de visado en caso de corresponder y los traslados internos fuera del recorrido inicial coordinado por el anfitrión.

El establecimiento ofrece una serie de prestaciones destinadas a cubrir las necesidades básicas en la Patagonia austral.

Requisitos para participar del voluntariado en un complejo de glamping chileno

La convocatoria está orientada a jóvenes viajeros con capacidad para desenvolverse en un entorno multicultural y con interés en experiencias de hospitalidad y turismo sustentable. Los interesados deberán:

  • Tener entre 21 y 32 años
  • Contar con un nivel fluido de inglés
  • Poseer conocimientos básicos de español
  • Residentes extranjeros y con seguro de viaje

La búsqueda admite tanto postulaciones individuales como de parejas o duplas de viajeros que deseen compartir la experiencia.

Otro de los requisitos importantes es la disponibilidad para permanecer un mínimo de tres semanas en el destino. El calendario de incorporación contempla vacantes entre octubre y febrero, coincidiendo con los meses de mayor afluencia turística en la región.

Otro de los requisitos importantes es la disponibilidad para permanecer un mínimo de tres semanas en el destino.

Cómo postularse en el programa de Última Esperanza

Los interesados en formar parte de la iniciativa deberán presentar su solicitud cumpliendo con el perfil establecido por los anfitriones y acreditando los requisitos de edad, idiomas y seguro de viaje.

La propuesta está especialmente dirigida a jóvenes con disponibilidad para viajar durante la temporada estival de la Patagonia y con interés en integrarse a las actividades diarias del complejo.

Ubicado en una de las puertas de entrada al Parque Nacional Torres del Paine, el programa representa una oportunidad para quienes desean conocer uno de los destinos naturales más reconocidos de Sudamérica mientras reducen considerablemente sus gastos de hospedaje y alimentación.

VoluntariosTurismoChile
Cristian Daniel Avila
Cristian Daniel Avila

Redactor

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