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Tenía 40 años, brilló en Mr. Olympia y falleció a menos de un mes de competir: dolor en Chile por la muerte de Marianne von Gierke

La atleta había participado recientemente en el reconocido certamen de fisicoculturismo en las Vegas. La también abogada llegó sin signos vitales al centro médico tras un cuadro compatible con la muerte súbita.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Marianne von Gierke
Marianne von Gierke Foto: NA
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Marianne von Gierke, atleta chilena de la Federación Internacional de Fisicoculturismo y Fitness (IFBB), murió en Punta Arenas, Chile, tras un cuadro compatible con muerte súbita.

La atleta de 40 años, quien también era abogada, era considerada una de las principales figuras del fisicoculturismo femenino en Chile y había participado apenas semanas atrás en el Mr. Olympia 2026 en Las Vegas. Se trata del certamen más importante de la disciplina a nivel mundial, donde obtuvo el decimotercer puesto en la categoría Women’s Physique.

Marianne von Gierke
Marianne von Gierke Foto: NA

La noticia fue anunciada por la división chilena del National Physique Committee (NPC), la organización de fisicoculturismo amateur más grande de Estados Unidos y la única reconocida oficialmente por la IFBB Professional League, a través de una publicación en redes sociales.

“Hoy nos despedimos, con profunda tristeza, de la atleta Marianne von Gierke, quien dejó una huella imborrable en el fisicoculturismo. La recordaremos por su dedicación, disciplina y por llevar su talento al escenario de Mr. Olympia, dejando un legado en su categoría e inspirando a quienes compartieron esta pasión con ella”, expresa el comunicado.

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Marianne von Gierke
Marianne von Gierke Foto: NA

En agosto pasado, von Gierke se cronó como Campeona del Rising Phoenix Arizona Pro 2026, en la división Women’s Physique. El martes, tan solo horas antes de morir, la atleta había compartido en su cuenta de Instagram una historia en la que mostraba su entrenamiento en el gimnasio.

Según reportaron medios locales, fue el esposo de von Gierke quien la trasladó hasta la guardia de la Clínica RedSalud Magallanes el martes a la noche, prácticamente sin signos vitales.

Marianne von Gierke
Marianne von Gierke Foto: NA

Allí le realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar, aunque no lograron revertir el cuadro. En ese sentido, la conclusión preliminar sobre la causa del deceso apunta a una muerte súbita, aunque será la autopsia la que deberá confirmar dicha información.

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Matias Greisert
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