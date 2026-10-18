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Ucrania lanza contra San Petersburgo uno de los mayores ataques con drones de la guerra

Los ataques provocaron incendios en dos terminales de petróleo. Una de ellas (Ruchi), la más grande la ciudad con una capacidad de almacenamiento de casi 74.000 metros cúbicos. Precisamente, dichas instalaciones se utilizan para guardar y suministrar diésel AI-92 Y AI-95. La otra terminal cuenta con 21 depósitos de combustible.

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Ucrania lanza contra San Petersburgo uno de los mayores ataques con drones de la guerra
El humo se eleva de los incendios en la terminal petrolera de San Petersburgo, situada en el puerto de San Petersburgo Foto: EFE
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El ejército ucraniano lanzó en la noche del sábado contra San Petersburgo, la segunda ciudad rusa, y la adyacente región de Leningrado uno de los mayores ataques con drones de toda la guerra, en los que murió una persona y otras cinco resultaron heridas.

El gobernador, Alexandr Beglov, confirmó el fallecimiento de un ciudadano de la antigua capital zarista y el derribo de 144 aparatos no tripulados enemigos sobre los cielos de la región de Leningrado.

Según las autoridades y canales de Telegram, han sido atacados y dañados la principal terminal de petróleo de la región, una subestación eléctrica, un almacén de comercio electrónico, un centro de datos de Vkontakte -el Facebook ruso- y un puente.

Ucrania lanza contra San Petersburgo uno de los mayores ataques con drones de la guerra. Foto: Canal 26

Los ataques provocaron incendios en dos terminales de petróleo. Una de ellas (Ruchi), la más grande la ciudad con una capacidad de almacenamiento de casi 74.000 metros cúbicos. Precisamente, dichas instalaciones se utilizan para guardar y suministrar diésel AI-92 Y AI-95. La otra terminal cuenta con 21 depósitos de combustible.

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Esto ha tenido lugar poco después de que la Casa Blanca acordara con el Kremlin un acuerdo para el suministro de diésel ruso a EE.UU. y el mercado internacional, bombeo que aún no ha comenzado.

Las autoridades, que admitieron incendios en varias infraestructuras de la urbe bañada por el Golfo de Finlandia, tuvieron que imponer restricciones en las operaciones del aeropuerto de Púlkovo por motivos de seguridad.

Los drones ucranianos también alcanzaron un centro de datos de Vkontakte en Leningrado, aunque la compañía asegura que sus servicios funcionan con normalidad, y un almacén de la compañía de comercio electrónico Ozon, cuyas instalaciones ya habían sido atacadas en el pasado, que también es pasto de las llamas, según el canal Astra.

En total, según las primeras estimaciones, unas 20.000 personas se quedaron sin electricidad en una ciudad de más de 5 millones de habitantes debido a los daños causados en la subestación Vostóchonaya, a lo que hay que sumar desperfectos en varios edificios de viviendas en Leningrado.

El ataque masivo se produce justo después de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, decidiera frenar la aplicación del paquete de sanciones contra Rusia conocido como la Ley Graham, lo que fue duramente criticado por el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y la Unión Europea (UE).

Este artículo fue elaborado a partir de información proporcionada por EFE, con edición de Canal 26.

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