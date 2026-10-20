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VIDEO: un activista interrumpió un mitin de JD Vance y exigió la liberación total de los archivos del caso Epstein

Los hechos ocurrieron en un acto en Carolina del Norte con motivo de las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre, cuando el manifestante, sentado en las gradas detrás de Vance, se levantó y reclamó a gritos la publicación de todos los documentos relacionados con el caso del pederasta.

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Un activista interrumpió un mitin de JD Vance y exigió la liberación total de los archivos del caso Epstein
Un activista interrumpió un mitin de JD Vance y exigió la liberación total de los archivos del caso Epstein Foto: Captura EFE, Canal 26
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Un manifestante interrumpió este lunes a gritos un mitin electoral del vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, quien insinuó que se trataba de un “inmigrante ilegal” mientras el personal de seguridad lo desalojaba.

Los hechos ocurrieron en un acto en Carolina del Norte con motivo de las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre, cuando el manifestante, sentado en las gradas detrás de Vance, se levantó y reclamó a gritos la publicación de todos los documentos relacionados con el caso del pederasta Jeffrey Epstein.

Jeffrey Epstein. Foto: Reuters.
Jeffrey Epstein. Foto: Reuters.

El manifestante fue desalojado rápidamente por un miembro del equipo de seguridad mientras varios asistentes intentaban acallarlo con gritos de “¡USA!” (EE.UU.).

Un activista interrumpió un mitin de JD Vance y exigió la liberación total de los archivos del caso Epstein
Un activista interrumpió un mitin de JD Vance y exigió la liberación total de los archivos del caso Epstein

Vance interrumpió brevemente su discurso y se giró para observar al manifestante antes de insinuar que este se encontraba en situación migratoria irregular.

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“Dije que hemos tenido cero cruces fronterizos de ilegales en los Estados Unidos de América. Pero uno no está mal, ¿verdad?”, expresó.

Elecciones en Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y Vance se encuentran inmersos en una gira por el país para movilizar a su electorado ante unas encuestas que apuntan a una ventaja de los demócratas en la pugna por el control del Congreso ante el descontento por la inflación y su política migratoria. Varios de estos mítines se han visto interrumpidos por manifestantes.

Donald Trump.
Donald Trump. Foto: REUTERS

Durante la convención republicana celebrada en septiembre en Texas, otro manifestante interrumpió a Vance ondeando una bandera mexicana y el vicepresidente le respondió: “Si amas tanto México, vete allí. Yo te compro el boleto de avión”.

Este artículo fue elaborado a partir de información proporcionada por EFE, con edición de Canal 26.

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