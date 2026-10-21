Zelenski dispuesto a ceder territorio de Ucrania a Rusia: “Es la forma real de poner fin a esta guerra”

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, en la cumbre de líderes de la Unión Europea en Bruselas. Foto: REUTERS

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, se mostró dispuesto a aceptar un alto el fuego con Rusia que mantenga temporalmente las actuales posiciones territoriales de ambos países. “Es la forma real de poner fin a esta guerra”, dijo.

La propuesta permitiría detener los combates sin exigir la retirada inmediata de las tropas rusas de las zonas ocupadas, aunque no implicaría reconocer formalmente esos territorios como parte de Rusia.

Preguntado en la cadena estadounidense Fox News este miércoles sobre si aceptaría un acuerdo que deje las actuales líneas del frente, con Ucrania conservando el 75% o más de su territorio, Zelenski ha respondido: “Sí, en este momento debemos congelar [el mapa de Ucrania]. Creo que esa es la forma real de poner fin a esta guerra”.

Con estas declaraciones, el mandatario ucraniano abrió la posibilidad de mantener bajo control ruso, al menos de manera provisional, las regiones actualmente ocupadas, como parte de una negociación destinada a detener las hostilidades.

No obstante, la propuesta apunta a suspender los enfrentamientos sin resolver de inmediato las disputas territoriales.

Zelenski también hizo referencia a la iniciativa impulsada por el presidente estadounidense, Donald Trump, para alcanzar una tregua que permita avanzar hacia una solución diplomática.

Las condiciones de Zelenski para alcanzar un acuerdo de paz con Rusia

El presidente ucraniano sostuvo que detener los combates sería apenas el primer paso de un proceso más amplio. Para avanzar hacia una paz duradera, consideró indispensable contar con garantías de seguridad de Estados Unidos y de los aliados europeos.

El objetivo de esas garantías sería impedir que Rusia vuelva a lanzar una ofensiva después de un eventual acuerdo.

Además, Zelenski insistió en que Ucrania debe participar directamente de cualquier negociación sobre el futuro del conflicto y manifestó su disposición a dialogar sobre distintas propuestas diplomáticas.

Rusia y Estados Unidos avanzan en nuevas conversaciones

Las declaraciones de Zelenski coincidieron con una reunión entre el presidente ruso, Vladimir Putin, y el enviado especial de Donald Trump, Steve Witkoff, celebrada este miércoles en San Petersburgo.

Tras el encuentro, el asesor del Kremlin Yuri Ushakov informó que Moscú está dispuesto, en principio, a reanudar las negociaciones trilaterales alrededor del 10 de noviembre, con la mediación de Washington.

Sin embargo, las diferencias continúan. Putin mantiene sus exigencias territoriales y de seguridad, mientras que el Gobierno ucraniano reclama mecanismos que garanticen su protección ante una nueva ofensiva.

De esta manera, la posibilidad de congelar las líneas del frente aparece como una alternativa para iniciar un alto el fuego, aunque todavía no existe un acuerdo entre Kiev y Moscú que permita concretarlo.