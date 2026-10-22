“Argentina, allá vamos”: el guiño del papa León XIV que refuerza la expectativa por su gira sudamericana

El papa León XIV reapareció tras recibir el alta del hospital Gemelli. Foto: EFE.

El papa León XIV volvió a alimentar las expectativas sobre su posible visita a la Argentina, prevista para noviembre. Durante una ronda de saludos en el Vaticano, el Sumo Pontífice protagonizó un breve intercambio con una pareja de santafesinos y respondió con entusiasmo: “¡Argentina, allá vamos!”.

El momento quedó registrado en un video compartido por los argentinos, quienes habían viajado a Roma para recibir la bendición papal. Al encontrarse con León XIV, le expresaron: “¡Papa te esperamos en Argentina!”, a lo que el pontífice contestó inmediatamente: “¡Argentina, allá vamos!”.

El papa León XIV volvió a recorrer la plaza de San Pedro tras su operación por cáncer de pulmón. Foto: REUTERS

El gesto se produjo pocos días después de que el líder de la Iglesia católica recibiera el alta médica tras una intervención quirúrgica pulmonar y en medio de los preparativos para su eventual gira por Sudamérica.

Qué dice el último parte médico del papa León XIV

La declaración del pontífice coincidió con novedades favorables sobre su recuperación. El miércoles por la noche, el Vaticano informó que León XIV no necesitará tratamientos adicionales después de la operación en la que le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho debido a un adenocarcinoma.

El comunicado médico firmado por Luigi Carbone y Stefano Margaritora indicó que “una evaluación oncológica posterior confirmó que no es necesario ningún tratamiento adicional”.

Además, los estudios histológicos y moleculares realizados sobre el tejido extraído confirmaron “que se trataba de un adenocarcinoma pulmonar y que la enfermedad estaba localizada”.

Los resultados representan una señal favorable para la recuperación del pontífice y para la posibilidad de que retome sus compromisos internacionales.

¿Cuándo vendría el papa León XIV a la Argentina?

La llegada del papa León XIV al país está prevista tentativamente para el 8 de noviembre, aunque el Vaticano todavía no confirmó oficialmente la visita.

El Papa León XIV abandonó el Hospital Gemelli de Roma tras recibir el alta. Foto: REUTERS

Desde el Gobierno nacional aseguraron que continúan las reuniones con representantes de la Santa Sede para avanzar en los detalles organizativos y que los preparativos siguen en marcha.

En ese sentido, las autoridades argentinas reiteraron que el país se encuentra “a disposición de lo que decida el Vaticano y el Papa”.

Mientras se espera una definición oficial, distintos medios eclesiásticos consideran probable que la gira sudamericana se concrete, debido a que las gestiones con los gobiernos y episcopados de la región continuaron sin interrupciones.

En este contexto, el mensaje “¡Argentina, allá vamos!” volvió a despertar la ilusión de los fieles argentinos ante la posibilidad de recibir al pontífice en las próximas semanas.