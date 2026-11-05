Belén Haves, argentina afectada por la crisis del Ueno Bank en Paraguay: “Recibimos un mail diciendo que estamos suspendidos sin haber cobrado nuestro sueldo”

🚨 VIVO - ARGENTINA | La crisis de Ueno Bank impacta en la Argentina

La crisis de Ueno Bank en Paraguay comenzó a afectar directamente a cientos de familias argentinas. Belén Haves, empleada de la compañía tecnológica ITTI desde hace tres años, relató en diálogo con Canal 26 que los trabajadores recibieron un correo electrónico con una suspensión de 30 días sin goce de sueldo, mientras continúan sin cobrar los salarios de octubre.

La situación se produjo después de que el Banco Central del Paraguay iniciara el proceso de resolución de la entidad financiera por problemas de solvencia.

Belén Haves relató cómo la crisis de Ueno Bank dejó a unos 930 trabajadores argentinos sin cobrar

En una entrevista con Canal 26, Haves, quien trabaja como product manager en ITTI, describió la incertidumbre que atraviesan los empleados de la compañía vinculada al Grupo Vázquez.

“Estamos en un limbo, desesperados”, expresó la trabajadora, quien aseguró que los afectados se enteraron de las dificultades de la empresa a través de las noticias y de sus compañeros de Paraguay.

La empleada explicó que no recibieron el salario correspondiente a octubre, pese a haber completado sus jornadas laborales. Además, cuestionó la ausencia de información sobre la continuidad de los puestos de trabajo.

Crisis de Ueno Bank en Paraguay. Foto: REUTERS

“No cobramos el sueldo de octubre, todo el mes trabajado no lo cobramos. Obviamente, indemnización ni hablar”, sostuvo Haves durante la entrevista.

La situación también genera preocupación por la cobertura médica. Según relató, entre los trabajadores afectados hay mujeres embarazadas y personas con discapacidad que temen perder sus prestaciones de salud.

Qué dice el correo que recibieron los empleados de ITTI sobre las suspensiones

La empresa Kaitel SRL, a través de la cual opera ITTI en Argentina, comunicó suspensiones por fuerza mayor desde el 5 de noviembre hasta el 4 de diciembre de 2026, inclusive.

En el mensaje, la compañía explicó que las restricciones financieras derivadas de la intervención de Ueno Bank afectaron su capacidad para sostener las actividades habituales.

Sin embargo, la medida no alcanzó a todos los empleados. Mientras algunos fueron suspendidos sin remuneración, otros recibieron instrucciones para continuar trabajando de manera remota.

La firma indicó que mantendrá la cobertura de medicina prepaga durante los 30 días de suspensión y que los contratos seguirán vigentes. También estableció el 5 de diciembre como fecha de reincorporación, salvo nuevas comunicaciones.

Qué pasará con los sueldos y las indemnizaciones tras la intervención de Ueno Bank

El Banco Central del Paraguay anunció el 3 de noviembre el inicio del procedimiento de resolución de Ueno Bank, después de detectar que su índice de solvencia había caído por debajo del 50% del mínimo exigido.

Para los empleados argentinos, una de las principales dificultades es determinar quién responderá por las remuneraciones pendientes. Haves contó que están buscando asesoramiento jurídico para evaluar posibles reclamos.

En tanto, la Ley de Contrato de Trabajo argentina establece, en sus artículos 218, 219 y 221, los requisitos para las suspensiones por fuerza mayor. La aplicación de esas disposiciones exige una causa debidamente comprobada, y su validez puede ser objeto de controversia laboral.

Este jueves, el equipo interventor del Banco Central paraguayo informó que trabaja para pagar las liquidaciones laborales del personal de Ueno Bank en los próximos días. Ese comunicado se refiere a los funcionarios del banco y no establece una fecha de pago para los empleados argentinos de Itti

Mientras tanto, los trabajadores esperan precisiones sobre el salario de octubre, los ingresos de noviembre y la continuidad de sus contratos una vez finalizado el período de suspensión.