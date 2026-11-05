En medio de los rumores sobre una fuga a la Argentina, Santiago Peña afirmó que enfrentará el juicio político tras renunciar como presidente de Paraguay

Santiago Peña renunció como presidente de Paraguay. Foto: via REUTERS

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, afirmó este jueves 5 de noviembre que enfrentará el juicio político en su contra, después de haber presentado su renuncia en medio de la crisis financiera por la intervención de Ueno Bank.

Su pronunciamiento se produjo mientras circulaban versiones sobre una presunta fuga a la Argentina, denunciadas por una diputada paraguaya y desmentidas por el Gobierno argentino.

Santiago Peña renuncia a la presidencia de Paraguay.

Qué dijo Santiago Peña sobre el juicio político después de presentar su renuncia

A través de una nueva publicación en su cuenta de X, Peña manifestó su disposición a enfrentar el procedimiento parlamentario, después de que la Cámara de Diputados aprobara la acusación en su contra. La declaración llegó en una jornada de incertidumbre sobre su continuidad en el poder y su paradero.

“Ante la continuidad del juicio político, me presentaré y ejerceré mi derecho a la defensa. Lo haré con argumentos y pruebas, con respeto a la Constitución y a las instituciones de la República”, escribió.

Y sumó: “Colaboraré plenamente con las instituciones competentes para que se esclarezca lo ocurrido, se determinen las responsabilidades y quienes hayan infringido la ley respondan ante la Justicia. Aportaré la información que me sea requerida. La ciudadanía merece conocer la verdad, sin encubrimientos y sin que nadie esté por encima de la ley”.

Horas antes, el mandatario había anunciado su decisión de abandonar la Presidencia mediante un mensaje grabado. En esa intervención, explicó que pretendía preservar la estabilidad institucional y la paz social, al tiempo que pidió disculpas a los ciudadanos que pudieran sentirse defraudados por su gestión.

Sin embargo, su renuncia todavía no fue aceptada por el Congreso paraguayo. Una sesión conjunta de ambas cámaras, convocada para resolver la dimisión, terminó sin quórum, por lo que el procedimiento institucional permanece abierto.

Por qué surgieron los rumores sobre una posible fuga de Santiago Peña a la Argentina

La controversia comenzó cuando la diputada paraguaya Johanna Ortega solicitó explicaciones durante la sesión del Congreso acerca de una supuesta salida del mandatario hacia territorio argentino.

La legisladora reclamó información oficial porque circulaban versiones de que Peña ya había ingresado al país. También advirtió que una eventual salida sin cumplir los procedimientos constitucionales podría constituir una nueva irregularidad.

Frente a estas afirmaciones, el Gobierno de Javier Milei negó que Santiago Peña hubiera llegado a la Argentina o solicitado asilo político. Fuentes de la Casa Rosada consultadas por TN indicaron que tampoco tenían información sobre un posible viaje del mandatario.

Qué sucederá con el juicio político contra Santiago Peña y quién podría reemplazarlo

La Cámara de Diputados de Paraguay aprobó con 78 votos a favor la acusación contra Peña, según confirmó el propio organismo legislativo. El pedido está relacionado con presuntos conflictos de intereses y cuestionamientos por el manejo de recursos públicos vinculados a Ueno Bank.

El artículo 225 de la Constitución paraguaya establece que el Senado debe juzgar públicamente a los funcionarios acusados por Diputados y requiere una mayoría de dos tercios para declarar su culpabilidad. Si existen indicios de delitos, los antecedentes deben remitirse a la Justicia ordinaria.

Por otra parte, el vicepresidente Pedro Alliana permanece primero en la línea de sucesión presidencial. La Cámara Baja rechazó someterlo a juicio político, con 48 votos contra la acusación y 30 a favor.

La próxima definición dependerá del Congreso, que deberá resolver la renuncia pendiente o avanzar con el proceso parlamentario contra Peña, mientras continúan las investigaciones relacionadas con la crisis bancaria.