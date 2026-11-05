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La Cámara de Diputados de Paraguay aprobó por unanimidad el juicio político contra Santiago Peña

Pese a haber presentado su renuncia, el ex mandatario quedó en las puertas de enfrentar el proceso en el Congreso. La última palabra la tendrá el Senado, que deberá definir si avanza o se conforma con la dimisión.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Aprobación en Diputados del juicio político contra Santiago Peña en Paraguay.
Aprobación en Diputados del juicio político contra Santiago Peña en Paraguay. Foto: EFE
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Pese a haber presentado la renuncia a la presidencia, la Cámara de Diputados de Paraguay aprobó por unanimidad el inicio de juicio político contra Santiago Peña, en medio de la crisis político tras el colapso del banco Ueno Bank que provocó que los ahorristas no pudieran acceder a sus depósitos.

Los 78 legisladores presentes votaron a favor del proceso, por lo que ahora el Senado deberá decidir si continúa con la destitución o acepta la dimisión del mandatario.

Pidieron la destitución de Santiago Peña
Legisladores de la oposición se reúnen en sesión extraordinaria en Asunción para considerar un proceso de destitución contra el presidente Peña. Foto: REUTERS

La decisión se produjo menos de una hora después de que se conociera la renuncia del ahora ex presidente paraguayo, presentada formalmente ante el Congreso por el ministro del Interior, Enrique Riera, cerca de las 13:30, hora local.

Aunque durante la sesión ya se había mencionado la posibilidad de que el presidente dejara el cargo mediante la renuncia, los diputados igualmente resolvieron avanzar con el juicio político.

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Ueno Bank, Paraguay
Crisis de Ueno Bank en Paraguay. Foto: REUTERS

Con esta aprobación, la Cámara de Senadores tendrá la última palabra sobre el futuro político e institucional de Peña: deberá resolver si prosigue el procedimiento de destitución o si acepta su renuncia y rechaza el juicio político.

El mandatario decidió presentar su renuncia en medio de la crisis financiera desatada tras el inicio por parte del Banco Central del Paraguay del procedimiento de resolución de Ueno Bank, situación que profundizó la tensión política en el país.

Santiago Peña anunció la dimisión a través de su cuenta oficial de X, donde escribió: “Queridos compatriotas, hoy me dirijo a ustedes en uno de los momentos más difíciles de mi vida y con la convicción de que nuestra república siempre debe estar por encima de cualquier persona y circunstancia”.

Tras la salida del mandatario, el Partido Colorado señaló que que el actual vicepresidente, Pedro Alliana, asuma la Presidencia, mientras que Antonio Barrios ocupe la Vicepresidencia.

Santiago PeñaParaguayJuicio político
Matias Greisert
Matias Greisert

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