El papa León XIV inició su gira por Sudamérica: el primer paso, Uruguay

León XIV inició su gira histórica por Sudamérica Foto: REUTERS

El papa León XIV emprendió este viernes por la mañana su sexto Viaje Apostólico al frente de la Iglesia Católica, con el objetivo de cumplir una extensa y nutrida agenda oficial por Sudamérica que se extenderá hasta el próximo 17 de noviembre.

El vuelo de la compañía ITA Airways que traslada al Santo Padre junto a la comitiva oficial y a los representantes de la prensa internacional despegó a las 7:05 (hora argentina) desde el Aeropuerto Internacional de Roma-Fiumicino.

El Papa viajará por Uruguay, Argentina y Perú Foto: REUTERS

El avión que transporta al Sumo Pontífice tiene previsto su aterrizaje a las 16:30 (hora argentina) en el aeropuerto internacional de Montevideo-Carrasco.

Esta visita convierte a León XIV en el segundo jefe de la Iglesia Católica en pisar suelo uruguayo, tras los antecedentes que marcó Juan Pablo II en 1987 y 1988.

El cronograma de actividades del papa León XIV en Uruguay

Viernes 6 de noviembre

16:30: Arribo al aeropuerto internacional de Montevideo-Carrasco.

17:30: Recibimiento protocolar en la Plaza Independencia.

Montevideo, Uruguay. Foto: Unsplash.

17:45: Discurso ante autoridades, representantes de la sociedad civil y diplomáticos.

18:15: Encuentro con el presidente Yamandú Orsi

19:10: Celebración de las vísperas y homilía junto a la comunidad eclesiástica en la Catedral Metropolitana.

Sábado 7 de noviembre

08:25: Traslado aéreo desde Carrasco hacia el interior del país.

09:10: Llegada al aeropuerto de “Brigadier General Tydeo Larre Borges” en Paysandú.

10:00: Misa multitudinaria en el Parque París Londres.

13:30: Retorno a Montevideo.

17:00: Recorrida social en el barrio Casavalle y saludo en la Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe.

18:00: Exposición académica en la Universidad Católica de Uruguay.

El país más caro de América del Sur. Foto: Pexels

19:00: Discurso papal durante la Vigilia de Oración en el Estadio Centenario.

Domingo 8 de noviembre