El prefecto o alcalde de Barreiros (Pernambuco, Brasil), Carlos Artur Soares de Avellar Júnior, conocido como Carlinhos da Pedreira (PP). Foto: x.com/therealbuni

Un verdadero escándalo se desató en Brasil, luego de que el alcalde de una ciudad del estado de Pernambuco ingresara a un hospital municipal y expulsara a los gritos a dos médicos, a quienes acusó de dormir y mantener relaciones íntimas durante su horario de trabajo.

El episodio ocurrió el miércoles 4 de noviembre en el Hospital Municipal Jailton Messias de Souza Albuquerque, ubicado en la localidad de Barreiros, y quedó registrado en un video que fue difundido en redes sociales.

Furia en un hospital de Brasil: un alcalde acusó a dos médicos de tener relaciones en plena guardia y el video se viralizó

El protagonista fue Carlinhos da Pedreira, alcalde de Barreiros, quien había llegado al establecimiento para realizar una inspección sorpresa después de recibir denuncias sobre presuntas demoras en la atención de los pacientes.

Sin embargo, lo que comenzó como una recorrida para supervisar el funcionamiento del centro de salud terminó en una fuerte confrontación con dos profesionales y abrió una polémica sobre las condiciones de trabajo del personal médico.

El video del escándalo: los gritos del alcalde contra dos médicos

Según explicó el propio alcalde, al llegar al hospital comprobó que había tres médicos asignados a la guardia, pero solamente uno se encontraba atendiendo a los pacientes.

Ante esa situación, comenzó a recorrer las instalaciones hasta llegar a una habitación destinada al descanso del personal sanitario, donde encontró a un médico y una médica.

El funcionario reaccionó con furia, comenzó a increparlos y los acusó de estar durmiendo y de encontrarse allí para mantener una relación romántica durante el horario laboral.

En medio de los gritos, los llamó “vagabundos” y les ordenó que abandonaran inmediatamente el establecimiento. Incluso solicitó la intervención de policías para que los detuvieran, aunque finalmente ninguno de los profesionales fue arrestado.

La acusación sobre una supuesta relación íntima entre los médicos, sin embargo, no estuvo acompañada de pruebas que permitieran confirmar lo denunciado por el funcionario.

Los médicos estaban descansando, según el sindicato

La difusión del video generó una inmediata reacción del Sindicato de Médicos de Pernambuco (Simepe), que salió en defensa de los profesionales y cuestionó la actitud del alcalde.

Según la información recibida por la entidad, los dos médicos se encontraban utilizando un espacio de descanso después de haber cumplido 12 horas de intensa actividad asistencial.

Además, el sindicato señaló que había otro profesional que permanecía atendiendo a los pacientes mientras sus compañeros descansaban.

Desde la organización remarcaron que los períodos de descanso durante las guardias médicas forman parte de las condiciones de trabajo y que su utilización no implica necesariamente un abandono de las obligaciones profesionales.

También cuestionaron las insinuaciones sobre la vida privada de los trabajadores, al considerar que las imágenes difundidas no permiten sostener la acusación de que ambos mantenían una relación íntima.

El sindicato reclamó una retractación pública y anunció que solicitaría una inspección para evaluar las condiciones laborales, la cobertura médica y los tiempos de espera de los pacientes en el establecimiento.

Repudio de las entidades médicas y una polémica que escaló

El Consejo Regional de Medicina de Pernambuco (Cremepe) también intervino en la controversia y manifestó su rechazo al comportamiento del alcalde.

En un comunicado difundido el jueves 5 de noviembre, la institución sostuvo que las autoridades municipales tienen facultades para fiscalizar los servicios de salud, pero advirtió que esa responsabilidad no justifica la exposición pública ni el trato humillante hacia los profesionales.

Asimismo, remarcó que cualquier posible irregularidad en el cumplimiento de una guardia debe ser investigada mediante los procedimientos correspondientes y respetando el derecho de defensa de los involucrados.

Por su parte, el alcalde defendió posteriormente su actuación durante una entrevista en un programa local. Allí volvió a cuestionar que hubiera médicos descansando mientras existían pacientes a la espera de atención, aunque no reiteró la acusación sobre una presunta relación íntima.

Tras el escándalo, el municipio anunció cambios en la administración del hospital

La polémica coincidió con una importante decisión de las autoridades municipales.

El jueves 5 de noviembre, la Municipalidad de Barreiros anunció la rescisión del contrato de gestión 026/2024, que mantenía con la Associação João Paulo II, entidad responsable de administrar el hospital.

De acuerdo con lo informado oficialmente, la Secretaría Municipal de Salud asumirá temporalmente la gestión administrativa, operativa y asistencial del establecimiento, hasta que se complete un nuevo proceso de contratación.

Aunque la medida fue comunicada apenas un día después del enfrentamiento, las autoridades no señalaron expresamente que el incidente con los médicos hubiera sido la causa de la rescisión. La decisión fue justificada a partir de una evaluación de la ejecución del contrato.

Mientras tanto, el episodio continúa generando repercusiones en Brasil y reabrió el debate sobre los controles en los hospitales públicos, el derecho al descanso del personal sanitario y los límites de la actuación de los funcionarios frente a posibles irregularidades.

Hasta el momento, no se confirmó públicamente que los dos médicos hayan sido despedidos de manera formal ni se difundieron pruebas que respalden la acusación sobre una supuesta relación íntima durante la guardia.