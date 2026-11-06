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León XIV viaja a Sudamérica: la gira histórica que incluirá una esperada visita a la Argentina

El Papa emprendió su primer viaje por América Latina y recorrerá Uruguay, Argentina y Perú. La defensa de los sectores vulnerables, el legado de Francisco y los riesgos de la inteligencia artificial marcarán su agenda.

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Papa viaja a Latinoamérica
El Papa viajará por Uruguay, Argentina y Perú Foto: REUTERS
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El papa León XIV comenzó una histórica gira por América del Sur que lo llevará por Uruguay, Argentina y Perú. El viaje representa uno de los mayores desafíos de su pontificado porque combinará celebraciones religiosas, encuentros políticos y actividades relacionadas con las principales problemáticas sociales de la región.

El Sumo Pontífice partió desde Roma pocos días después de atravesar una operación por un cáncer. Pese a la exigencia del recorrido, tiene previsto completar cerca de 30.000 kilómetros y visitar diez ciudades de tres países sudamericanos. La agenda estará atravesada por la pobreza, las desigualdades económicas, la paz mundial y los límites éticos de la tecnología.

Uruguay, la primera parada de León XIV

El primer destino será Montevideo, donde aterrizará en el aeropuerto internacional de Carrasco. Desde allí se trasladará en el Papamóvil para saludar a los fieles que se acerquen al trayecto establecido hasta la Plaza Independencia.

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León XIV inició su gira histórica por Sudamérica Foto: REUTERS

La llegada tendrá un fuerte significado simbólico: Uruguay es considerado uno de los países más laicos de América Latina. En ese escenario, León XIV protagonizará la primera actividad religiosa de su gira y mantendrá un encuentro institucional con el presidente Yamandú Orsi.

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Papa León XIV.

La agenda también contempla una reunión con representantes de la dirigencia uruguaya y una ceremonia protocolar en el Cabildo, donde recibirá las llaves de la ciudad. Posteriormente, encabezará una celebración en la Catedral Metropolitana de Montevideo ante obispos, sacerdotes, religiosos, diáconos y seminaristas.

Cuándo llegará León XIV a la Argentina

Luego de completar sus actividades en Uruguay, León XIV viajará hacia la Argentina, una de las escalas más esperadas del recorrido. Su visita tendrá una relevancia especial por la relación del país con el papa Francisco y por el homenaje que realizará a su antecesor.

Durante su paso por territorio argentino, está previsto que mantenga una reunión con el presidente Javier Milei. El encuentro generará atención por las posibles diferencias en torno a los modelos económicos, la función del Estado y la regulación de las nuevas tecnologías.

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León XIV llegará a la Argentina durante su gira Foto: REUTERS

Uno de los principales temas será el avance de la inteligencia artificial. León XIV considera que el crecimiento de las plataformas digitales, el procesamiento de información y el control masivo de datos no deben quedar únicamente bajo el dominio de las grandes corporaciones tecnológicas.

Para el Pontífice, la concentración de ese poder puede producir nuevas formas de dependencia, manipulación, exclusión y desigualdad. Por ese motivo, reclamará criterios éticos y controles públicos capaces de colocar la innovación tecnológica al servicio de las personas y del bienestar común.

La pobreza y el legado de Francisco

El Papa también buscará instalar un mensaje contundente sobre la situación de los sectores más vulnerables. Su mirada no se limita a la falta de recursos materiales, sino que incluye otras expresiones de pobreza, como la marginación social, la fragilidad personal, la pérdida de derechos y la imposibilidad de participar plenamente en la comunidad.

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El Pontífice comenzó su primer viaje por América Latina Foto: REUTERS

En sus reuniones bilaterales, León XIV abordará asuntos como el desempleo, la exclusión social, las desigualdades económicas y la construcción de un orden internacional orientado hacia la paz. Además, visitará centros sociales y escuchará los reclamos de víctimas de abusos sexuales cometidos dentro de instituciones religiosas.

Perú será la última escala de la gira

El viaje finalizará en Perú, un país que ocupa un lugar central en la vida de León XIV. Allí desarrollará una agenda pastoral y política que incluirá un encuentro con Keiko Fujimori, dirigente a la que conoce desde hace varias décadas.

Con su recorrido por Uruguay, Argentina y Perú, León XIV buscará continuar el legado de Francisco, aunque también intentará imprimirle una identidad propia a su pontificado. La defensa de los pobres, el rechazo a la economía del descarte y el pedido de límites éticos para la inteligencia artificial serán los pilares de una gira con repercusión internacional.

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