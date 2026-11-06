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Ueno Bank habría recibido 850 millones de dólares en fondos públicos de Paraguay: las cifras que generan interrogantes

Los recursos procederían de distintos organismos estatales y del Instituto de Previsión Social. Los registros financieros muestran cómo evolucionaron los depósitos antes de la intervención bancaria.

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Vista de una sucursal del Ueno Bank en Paraguay.
Ueno Bank habría recibido 850 millones de dólares en fondos públicos de Paraguay. Foto: REUTERS
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El Ueno Bank de Paraguay habría llegado a concentrar alrededor de US$850 millones en fondos públicos, incluidos recursos del Estado y del Instituto de Previsión Social (IPS).

La cifra cobra especial relevancia tras la intervención de la entidad financiera por problemas de solvencia y abre interrogantes sobre el destino y la recuperación del dinero depositado.

Cuánto dinero del Estado paraguayo habría recibido Ueno Bank

Según una investigación publicada por ABC Color, basada en documentos de la Dirección General del Tesoro Público del Ministerio de Economía y Finanzas, el banco habría registrado US$862 millones en depósitos estatales y del sistema previsional en julio de 2026, el nivel más elevado informado durante ese período.

Los números de la crisis en Paraguay.
Los números de la crisis en Paraguay.

En septiembre, el monto habría alcanzado aproximadamente US$855 millones, equivalentes a unos 4,9 billones de guaraníes. La cifra representaría un incremento de alrededor de US$20 millones respecto de agosto, cuando los fondos públicos depositados rondaban los US$835 millones.

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Estos recursos no corresponderían a una única transferencia, sino a distintas colocaciones financieras realizadas por organismos estatales, mediante depósitos bancarios y otros instrumentos.

La magnitud de los fondos también fue mencionada por la agencia Reuters, que informó que Ueno Bank administraba aproximadamente US$850 millones de recursos públicos, entre ellos dinero de instituciones estatales y organismos previsionales.

Ueno Bank, Paraguay
Crisis de Ueno Bank en Paraguay. Foto: REUTERS

El dinero de las jubilaciones y las operaciones bajo sospecha

Uno de los principales interrogantes gira en torno al Instituto de Previsión Social de Paraguay, encargado de administrar recursos vinculados con jubilaciones y prestaciones sociales.

De acuerdo con información difundida por ABC Color, el IPS mantendría alrededor de US$355 millones en Ueno Bank, una cifra que representaría aproximadamente el 9% de su cartera de inversiones.

La preocupación también se relaciona con presuntas coincidencias entre el ingreso de fondos públicos y préstamos otorgados por el banco a empresas vinculadas con su grupo controlador.

Según los documentos analizados por el medio paraguayo, en septiembre de 2025 se habría registrado un incremento de unos US$36 millones en depósitos públicos, mientras que la entidad concedió créditos por aproximadamente US$38,9 millones a compañías relacionadas.

Vista de una sucursal del Ueno Bank en Paraguay.
Ueno Bank habría recibido 850 millones de dólares en fondos públicos de Paraguay. Foto: REUTERS

Qué pasaría con los US$850 millones tras la intervención de Ueno Bank

La intervención del Banco Central del Paraguay, dispuesta el 3 de noviembre, dejó bajo revisión la situación financiera de Ueno Bank y el tratamiento de sus depósitos.

El principal interrogante es qué proporción de los recursos públicos podría recuperarse y bajo qué condiciones, especialmente en el caso de las inversiones previsionales.

Aunque las cifras publicadas permitirían dimensionar la exposición del Estado paraguayo, no significan que los US$850 millones se hayan perdido. La recuperación de esos recursos dependerá del procedimiento de resolución bancaria y de las decisiones que adopten las autoridades financieras.

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