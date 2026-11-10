Allanamiento y apertura de la supuesta bóveda escondida en la mansión de Santiago Peña en Paraguay: qué se encontró

Allanamiento en la casa de Santiago Peña. Foto: EFE

La Fiscalía de Paraguay aclaró que una supuesta bóveda escondida encontrada en la lujosa casa de verano de Santiago Peña, allanada el fin de semana como parte de la investigación por el cierre de Ueno bank, es un cuarto de pánico aparentemente nuevo que está vacío.

“La bóveda resulta (ser) una sala de pánico, según los términos técnicos que me explicaron, que no tenía nada en el interior”, dijo la fiscal Silvia González, luego de que las autoridades lograran abrir la habitación ubicada dentro del inmueble de Peña en la ciudad de San Bernardino que permanecía bajo custodia desde el domingo, cuando fue allanado.

Allanamiento en la casa de Santiago Peña. Foto: via REUTERS

El ex mandatario, destituido tras ser hallado culpable de “mal desempeño de funciones” acusado de vínculos con Ueno bank, fue imputado el sábado por presunta lesión de confianza y administración en provecho propio por lo que permanece recluido en el Regimiento de Escolta Presidencial, una unidad militar en Asunción.

La fiscal informó que Peña colaboró con las autoridades desde su lugar de reclusión y dio información sobre la ubicación de la llave con la que pudieron abrir el cuarto de pánico, una habitación reforzada diseñada que suele usarse para proteger a las personas ante amenazas, como robos, secuestros o intrusiones.

Allanamiento en la casa de Santiago Peña. Foto: via REUTERS

“En este lugar no hemos hallado dinero en efectivo”, añadió la fiscal que detalló que “se nota” que la habitación es nueva y que no se estaba utilizando.

La administración de la casa de verano de Peña, valuada en más de un millón de dólares, según medios paraguayos, quedó a cargo de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados, y podría ser puesta en alquiler hasta que la Justicia determine su destino, refirió la titular de la institución, Teresa Rojas.