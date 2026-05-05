El corte de pelo que brilló en la alfombra roja de los Oscar y marca tendencia este otoño-invierno 2026:

Emma Stone posa en la alfombra roja de los Premios Oscar 2026 en Hollywood, Los Angeles, California. Foto: REUTERS

El bob volvió a escena con fuerza y se consolidó como uno de los grandes protagonistas de los Premios Oscar 2026. Varias celebridades lo eligieron para la alfombra roja, confirmando su lugar como tendencia: desde Bruna Marquezine hasta Zendaya, pasando por Jessie Buckley, Emma Stone, Gracie Abrams y Ji-young Yoo, cada una apostó por su propia versión del corte.

Versátil, atemporal y con mil variantes, este estilo no solo marca tendencia esta temporada, sino que también se adapta a distintos rostros y estilos. Como explica la peluquera @coca_oyarce en Instagram, el secreto no está en llevar un bob, sino en elegir el adecuado.

Corte bob en tendencia. Foto: Instagram @coca_oyarce

“El bob no es solo un corte de pelo, es una declaración de intenciones”. Con esa premisa, la especialista remarca que muchas veces el problema no es el corte en sí, sino no haber elegido la versión correcta. Y ahí está la clave: ajustar el estilo según las facciones para potenciar el resultado.

El bob según el tipo de rostro: cómo elegir el ideal

Cada versión del bob tiene un efecto distinto sobre el rostro. Algunas aportan volumen, otras estilizan o suavizan rasgos, y otras ayudan a equilibrar proporciones.

Karol G. antes de entrar a la fiesta de Vanity Fair post entrega de los Premios Oscar 2026 en Los Angeles, California. Foto: Image Press Agency via Reuters C

Este bob de Carol G va en una línea más relajada, con textura y un aire moderno. Es un long bob (lob) desfilado, a la altura de los hombros, con capas suaves que rompen la línea recta y aportan movimiento. Además, el corte ligeramente escalonado le da un acabado despeinado pero controlado.

El flequillo es protagonista: tipo cortina, liviano y abierto, que se integra con las capas frontales y enmarca el rostro. Además, el estilismo tipo “beach waves”, con ondas irregulares y puntas más rectas, da la idea de look “sin esfuerzo”.

Blunt bob: recto y pulido

Es el clásico corte sin capas, ideal para quienes buscan densidad. Favorece especialmente a rostros ovalados, corazón y cuadrados, aunque en este último caso conviene llevarlo a la altura de los hombros o clavícula para evitar ensanchar la mandíbula.

Corte bob en tendencia. Foto: Instagram @coca_oyarce

Bixie bob: corto y con volumen

Una mezcla entre pixie y bob, con capas y movimiento en la parte superior. Es perfecto para rostros redondos (porque alarga visualmente), cuadrados (suaviza ángulos) y tipo pera (equilibra el volumen).

Zendaya usando el mismo vestido que usó en los Oscar 2015 en la premiere de su película The Drama en Los Ángeles. Foto: Image Press Agency via Reuters C

Para la premiere de The Drama, Zendaya lució un bob corto asimétrico, muy pulido y sofisticado. El largo llega justo por debajo de la mandíbula, con la parte trasera ligeramente más corta y la zona frontal más larga para estilizar el rostro.

El peinado está trabajado con una raya lateral profunda, que aporta dramatismo y elegancia. El cabello cae liso, con un acabado brillante y bien sellado, pero con un detalle clave: una onda suave y marcada en la parte frontal, que enmarca el rostro y le da un aire clásico, casi de inspiración old Hollywood.

Corte bob en tendencia. Foto: Instagram @coca_oyarce

Italian bob: volumen y movimiento

Se caracteriza por su peso y cuerpo. Funciona muy bien en rostros ovalados, cuadrados y corazón. En caras redondas, suma si se acompaña con capas cerca del rostro y un flequillo largo tipo cortina.

Corte bob en tendencia. Foto: Instagram @coca_oyarce

French bob: corto, con textura y flequillo

Uno de los más icónicos. Favorece a rostros ovalados, corazón y también cuadrados si se lleva más desflecado y por debajo de la mandíbula. El flequillo es clave en esta versión.

Corte bob en tendencia. Foto: Instagram @coca_oyarce

Shaggy bob: capas y efecto despeinado

Ideal para quienes buscan movimiento y un look más relajado. Va muy bien en rostros redondos (afina y alarga), cuadrados (rompe la estructura) y tipo pera (equilibra proporciones).

Corte bob en tendencia. Foto: Instagram @coca_oyarce

Flequillo: el detalle que cambia todo

En muchas versiones del bob, el flequillo no es un extra, sino una parte fundamental. Según la especialista, ayuda a romper simetrías, suavizar ángulos y aportar verticalidad. Puede ser tipo cortina, desflecado o lateral, dependiendo del efecto que se busque.

Un corte, mil posibilidades

Lejos de ser un estilo único, el bob tiene múltiples versiones que se adaptan a cada persona. Por eso, antes de decidir, lo importante es analizar el tipo de rostro, la textura del pelo y el efecto que se quiere lograr.

Como resume @coca_oyarce, no se trata de si el bob te queda bien o mal, sino de encontrar el que realmente te favorezca.