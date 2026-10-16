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El error al regar el limonero que puede hacer que sus hojas se pongan amarillas y se caigan

Un exceso de agua puede asfixiar las raíces y afectar la salud de la planta. Cómo evitarlo y qué tener en cuenta para un riego correcto.

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El error al regar el limonero que puede hacer que sus hojas se pongan amarillas y se caigan Foto: Foto generada con IA
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El limonero es una de las plantas más elegidas para tener en casa, pero un descuido frecuente puede poner en riesgo su salud: regarlo de más. Cuando la tierra permanece húmeda por demasiado tiempo, las raíces no logran absorber los nutrientes y las hojas empiezan a ponerse amarillas y a caerse.

Uno de los errores más comunes es regar por costumbre, sin revisar si el suelo todavía conserva humedad. El exceso de agua puede asfixiar las raíces y favorecer su pudrición, lo que termina afectando a toda la planta.

Cómo regar el limonero para evitar problemas

Antes de volver a regar, es clave comprobar la humedad de la tierra. En el caso de los limoneros en maceta, el recipiente debe tener orificios de drenaje y no debe quedar agua acumulada en el plato de abajo.

El limonero es especial para sus cuidados. Foto: Gemini

La frecuencia de riego varía según la temperatura, el tamaño de la planta, el tipo de suelo y la época del año. Por eso, no existe una cantidad de agua universal para todos los limoneros: cada uno necesita un seguimiento personalizado.

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Otras causas de hojas amarillas en el limonero

Si bien el exceso de agua es una causa habitual de hojas amarillas, no es la única. Cuando el limonero recibe poca agua, las hojas pueden perder el color verde, enrollarse, secarse y terminar cayéndose.

El amarillamiento también puede deberse a deficiencias nutricionales, problemas de drenaje, enfermedades o cambios bruscos de temperatura. Por eso, antes de modificar el riego, conviene observar el estado general de la planta y revisar cómo está la tierra.

Si el suelo permanece empapado durante mucho tiempo, es fundamental mejorar el drenaje y evitar agregar más agua hasta que comience a secarse.

La clave: humedad justa y raíces sanas

Para cuidar el limonero, lo más importante es mantener la humedad adecuada: ni raíces encharcadas ni tierra completamente seca por períodos prolongados. Así, la planta podrá crecer fuerte y dar frutos sin problemas.

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