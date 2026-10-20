Abuelita Ofelia lo tiene claro: “Los crisantemos necesitan cal, borra del café, poda y sol para mantener una excelente floración todo el tiempo”

Cuando los crisantemos crecen en espacios demasiado sombreados, sus tallos pueden debilitarse y la floración puede reducirse considerablemente. Foto: Freepik - Abuelita Ofelia

Los crisantemos (Chrysanthemum × morifolium) son plantas ornamentales que se destacan por sus flores abundantes y sus cuidados relativamente sencillos. Algunas variedades pueden mantener su floración durante cerca de dos meses, especialmente en otoño.

En las redes sociales, la Abuelita Ofelia comparte un método de jardinería basado en cuatro elementos: cal, borra de café, poda y sol, que propone para mantener estas plantas saludables y favorecer la aparición de flores.

El método de la abuelita Ofelia: por qué la borra de café y la cal son clave para los crisantemos

Uno de los aspectos del método difundido por la Abuelita Ofelia es el aprovechamiento de materiales accesibles para el cuidado de los crisantemos. Entre ellos aparecen la borra de café y la cal, dos productos que pueden intervenir en las condiciones del suelo, aunque cumplen funciones diferentes.

La borra de café contiene materia orgánica y nutrientes que pueden aprovechar los microorganismos del suelo. Según la Universidad de Minnesota, los restos de café pueden resultar beneficiosos cuando se incorporan en cantidades moderadas, especialmente mediante el compostaje. Sin embargo, su utilización no garantiza que aumente la cantidad de flores.

La cal agrícola, por su parte, se utiliza para corregir la acidez de determinados suelos. Su función consiste en elevar el pH cuando este resulta demasiado bajo para el desarrollo de las plantas.

Por eso, antes de añadir cal a los crisantemos es recomendable conocer las condiciones del sustrato. Una aplicación innecesaria puede alterar el equilibrio de nutrientes y perjudicar su crecimiento.

La importancia de la poda y el sol en el cuidado de esta planta de flores rosas

Además de los cuidados del suelo, la exposición al sol y la poda cumplen un papel fundamental en el desarrollo de los crisantemos.

De acuerdo con EcologíaVerde, estas plantas necesitan suficiente luz para producir abundantes flores. Cuando crecen en espacios demasiado sombreados, sus tallos pueden debilitarse y la floración puede reducirse considerablemente.

La poda durante la etapa de crecimiento ayuda a conseguir ejemplares más compactos y ramificados. La técnica consiste en retirar las puntas de los brotes jóvenes para estimular la aparición de nuevas ramas, capaces de sostener numerosos botones florales.

Consejos prácticos de jardinería para mantener las plantas sanas todo el tiempo. Foto: Freepik.

Sin embargo, hay que evitar realizar este procedimiento demasiado tarde. Si los botones ya comenzaron a formarse, la poda puede eliminarlos y reducir la floración de esa temporada.

Otra característica de los crisantemos es que muchas variedades responden a la duración de las noches. Cuando los días comienzan a acortarse, reciben una señal natural que favorece la producción de flores. Por este motivo, suelen alcanzar su mayor atractivo ornamental durante el otoño.

Consejos prácticos de jardinería para mantener las plantas sanas todo el tiempo

Además del método difundido por la Abuelita Ofelia, existen prácticas que ayudan a mantener los crisantemos en buenas condiciones durante su ciclo de crecimiento:

Riego moderado: mantener el sustrato ligeramente húmedo, evitando tanto la sequedad prolongada como el exceso de agua.

Buena iluminación: ubicarlos en un lugar con varias horas de sol directo.

Drenaje adecuado: utilizar macetas con orificios para evitar que las raíces permanezcan encharcadas.

Retirar flores marchitas: eliminar las partes deterioradas para conservar la planta saludable.

Controlar las plagas: revisar hojas y tallos para detectar pulgones y otros insectos.

Elegir variedades resistentes: comprobar su adaptación al clima de la región antes de plantarlos.

“Los crisantemos necesitan cal, borra del café, poda y sol para mantener una excelente floración todo el tiempo”. Foto: Freepik.

Según EcologíaVerde, otra recomendación es elegir ejemplares que todavía tengan numerosos botones cerrados. Esto permite disfrutar durante más tiempo de la apertura progresiva de las flores.

En Argentina, la floración natural de muchas variedades se concentra en otoño, mientras que en España suele comenzar entre finales del verano y esa estación. La duración depende del clima, la variedad y las condiciones de cultivo.

Con una exposición solar adecuada, riegos equilibrados y podas realizadas en el momento correcto, los crisantemos pueden ofrecer una floración abundante durante varias semanas y volver a florecer en temporadas posteriores, siempre que la variedad y el clima lo permitan.