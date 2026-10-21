En 1869, un grupo de 100 ovejas fue llevado a la isla Socorro en México: un siglo después, habían arrasado con casi 30% del territorio

La isla de Socorro frente a las costas de México. Foto: Pinterest

En 1869, un grupo de 100 ovejas fue llevado a la isla Socorro en México, marcando el inicio de un impacto ecológico significativo en el territorio. Aunque la intención inicial era proveer alimento a navegantes y pescadores, la población de ovinos se multiplicó sin control, alcanzando los 5000 ejemplares para 1960. Esta introducción tuvo un efecto devastador en el ecosistema local, alterando el equilibrio natural de la isla.

Impacto de las ovejas en el ecosistema de la isla Socorro

Luego de más de un siglo, las ovejas habían deteriorado cerca del 30% del territorio de Socorro, eliminando la flora nativa y facilitando la propagación de especies invasoras. La vegetación autóctona, que era fundamental para la estabilidad del suelo y el hábitat de la fauna local, se vio gravemente afectada. Según un estudio del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste (CIBNOR) y el Grupo de Ecología y Conservación de Islas (GECI), la retirada de las ovejas asilvestradas entre 2009 y 2012 permitió una notable recuperación del ecosistema.

Durante 2009, un equipo de cazadores eliminó alrededor del 70% de la población de ovejas mediante operativos aéreos, un método que, aunque drástico, fue necesario para restablecer el equilibrio ecológico de la isla. Para 2013, la cobertura vegetal se había incrementado en las áreas de bosque supervisadas, pasando del 29% al 85%, lo cual es un indicador del éxito de estas medidas de conservación.

Los herbívoros pueden causar un grave impacto sobre el suelo y la flora de los espacios naturales. Foto: Freepik

Características únicas de la isla Socorro

Socorro, una isla volcánica parte del archipiélago de Revillagigedo, alberga plantas vasculares de las cuales el 27% son endémicas. Esto significa que estas especies no se encuentran en ningún otro lugar del mundo, lo que hace que su conservación sea de vital importancia. La presencia de ovejas, sin depredadores naturales, llevó a una competencia desleal con la flora nativa, exacerbando la erosión del suelo y poniendo en riesgo la supervivencia de estas especies únicas.

En colaboración con la Secretaría de Marina, el GECI implementó una estrategia innovadora utilizando ovejas Judas, equipadas con collares de radio, para localizar y eliminar los últimos ejemplares. Esta campaña culminó con éxito en junio de 2014, logrando declarar la isla libre de ovejas asilvestradas. Este enfoque no solo fue efectivo, sino que también sirvió como modelo para futuros esfuerzos de conservación en otras islas afectadas por especies invasoras.

Recuperación y desafíos continuos

El análisis del NDVI, una tecnología para evaluar la salud de la vegetación mediante imágenes satelitales, mostró un aumento considerable del verdor en un 11% de la isla entre 2008 y 2013. Este incremento en la vegetación es un claro signo de recuperación ecológica. Además, en las zonas de bosque, el número de especies por transecto se incrementó significativamente, lo que indica una mejora en la biodiversidad y la salud del ecosistema.

No obstante, la tarea de restauración aún enfrenta desafíos. Especies invasoras como algunos helechos podrían impedir la total recuperación de la biodiversidad original. Estas plantas no nativas pueden competir con la flora endémica por recursos esenciales como el agua y los nutrientes del suelo. También se trabaja en la eliminación de gatos asilvestrados que han afectado a fauna endémica, como la paloma de Socorro, una especie que también está en riesgo debido a la depredación.

Las autoridades continúan desarrollando estrategias para mitigar la erosión restante y promover la regeneración de la vegetación nativa. Estas estrategias incluyen la restauración activa del hábitat, la plantación de especies nativas y la vigilancia continua para prevenir la reintroducción de especies invasoras. La experiencia de Socorro subraya la importancia de controlar especies exóticas para proteger y restaurar ecosistemas únicos. Este esfuerzo no solo busca recuperar el equilibrio ecológico, sino también preservar un legado natural invaluable para las futuras generaciones.