Encontró una oreja de elefante tirada en la calle, entonces la plantó en una maceta y 6 meses después ya había crecido exponencialmente

La experiencia fue compartida en Instagram por la cuenta Distrito Botánico, que documentó su evolución durante seis meses. Foto: Imagen generada con IA.

Una planta oreja de elefante que había sido descartada en la calle tuvo una segunda oportunidad gracias a una persona que decidió rescatarla y plantarla en un recipiente. La experiencia fue compartida en Instagram por la cuenta Distrito Botánico, que documentó su evolución durante seis meses, desde que el ejemplar estaba sin hojas hasta la aparición de su primer brote.

Cómo recuperó la oreja de elefante que encontró en la calle

“Acabo de ver tirada esta oreja de elefante en la calle, que vamos a llevarla”, expresó al comienzo del video. Una vez que tuvo la planta en su poder, comenzó a prepararla para colocarla nuevamente en tierra.

“Le limpié todo el tallo, le saqué todas las hojitas secas y ahora la voy a plantar”, explicó mientras mostraba el procedimiento. Para hacerlo, utilizó un recipiente de tres litros que completó con tierra.

Después agregó un poco de agua y dejó la planta en su nuevo recipiente. “Todavía no tiene ninguna hoja, y desde acá va a salir su nueva hojita”, anticipó, señalando el lugar por donde esperaba que apareciera el brote.

Qué ocurrió durante el primer mes después de plantarla

La primera actualización llegó un mes después. Aunque todavía no habían aparecido hojas, la persona observó un cambio en la superficie de la tierra.

“Pasó un mes y vine a mirarla y acá encontré unas raíces que se están asomando por encima de la tierra”, relató mientras mostraba el recipiente.

El registro permitió comprobar que había raíces visibles, aunque todavía faltaba para conocer el resultado de la recuperación.

El resultado después de seis meses: apareció su primera hoja

La siguiente actualización mostró el cambio más esperado. Después de seis meses, la oreja de elefante comenzó a desarrollar una nueva hoja.

“Después de una eternidad, seis meses después, la oreja de elefante está dando su primera hojita. ¡Miren qué hermosa! Ya quiero verla totalmente desenvuelta”, celebró.

La oreja de elefante tiene un estilo muy particular. Foto: Imagen generada con IA.

Finalmente, compartió una última imagen con la hoja completamente abierta. “Tiene un lindo tamaño; esperemos ahora que crezca más rápido”, comentó.

Así terminó el seguimiento de una planta que había sido encontrada sin hojas en la calle y que, después de seis meses en tierra, consiguió producir su primera hoja nueva.