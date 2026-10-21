comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Encontró una oreja de elefante tirada en la calle, entonces la plantó en una maceta y 6 meses después ya había crecido exponencialmente

Rescató una planta abandonada, le quitó las partes secas y decidió recuperarla. Documentó el proceso hasta que apareció su primera hoja.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Oreja de elefante, antes y después de recuperarse.
La experiencia fue compartida en Instagram por la cuenta Distrito Botánico, que documentó su evolución durante seis meses. Foto: Imagen generada con IA.
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Una planta oreja de elefante que había sido descartada en la calle tuvo una segunda oportunidad gracias a una persona que decidió rescatarla y plantarla en un recipiente. La experiencia fue compartida en Instagram por la cuenta Distrito Botánico, que documentó su evolución durante seis meses, desde que el ejemplar estaba sin hojas hasta la aparición de su primer brote.

Cómo recuperó la oreja de elefante que encontró en la calle

“Acabo de ver tirada esta oreja de elefante en la calle, que vamos a llevarla”, expresó al comienzo del video. Una vez que tuvo la planta en su poder, comenzó a prepararla para colocarla nuevamente en tierra.

“Le limpié todo el tallo, le saqué todas las hojitas secas y ahora la voy a plantar”, explicó mientras mostraba el procedimiento. Para hacerlo, utilizó un recipiente de tres litros que completó con tierra.

Después agregó un poco de agua y dejó la planta en su nuevo recipiente. “Todavía no tiene ninguna hoja, y desde acá va a salir su nueva hojita”, anticipó, señalando el lugar por donde esperaba que apareciera el brote.

Contenido Recomendado

Cómo perfumar la casa con hojas de laurel:el aromatizante casero que se prepara en minutos y renueva todos los ambientes

Cómo usar el laurel para perfumar la casa: preparación y beneficios

Los botánicos la recomiendan:la planta aromática con los colores de la Selección Argentina que bautizaron con el nombre de Messi

Messi tiene su propia planta

Qué ocurrió durante el primer mes después de plantarla

La primera actualización llegó un mes después. Aunque todavía no habían aparecido hojas, la persona observó un cambio en la superficie de la tierra.

“Pasó un mes y vine a mirarla y acá encontré unas raíces que se están asomando por encima de la tierra”, relató mientras mostraba el recipiente.

El registro permitió comprobar que había raíces visibles, aunque todavía faltaba para conocer el resultado de la recuperación.

El resultado después de seis meses: apareció su primera hoja

La siguiente actualización mostró el cambio más esperado. Después de seis meses, la oreja de elefante comenzó a desarrollar una nueva hoja.

“Después de una eternidad, seis meses después, la oreja de elefante está dando su primera hojita. ¡Miren qué hermosa! Ya quiero verla totalmente desenvuelta”, celebró.

La oreja de elefante tiene un estilo muy particular.
La oreja de elefante tiene un estilo muy particular. Foto: Imagen generada con IA.

Finalmente, compartió una última imagen con la hoja completamente abierta. “Tiene un lindo tamaño; esperemos ahora que crezca más rápido”, comentó.

Así terminó el seguimiento de una planta que había sido encontrada sin hojas en la calle y que, después de seis meses en tierra, consiguió producir su primera hoja nueva.

PlantasNaturaleza
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Nota Más leídas

  1. La planta con hojas violetas que crece en maceta, vive con poca luz y es ideal para decorar repisas o estantes elevados

    La planta con hojas violetas que crece en maceta, vive con poca luz y es ideal para decorar repisas o estantes elevados

  2. Analizaron 1.300 años de historia de las Islas Malvinas y descubrieron un fenómeno que afecta al Atlántico Sur

    Analizaron 1.300 años de historia de las Islas Malvinas y descubrieron un fenómeno que afecta al Atlántico Sur

  3. A mediados del siglo XIX, Leonardo Higinio Pereyra Iraola trajo 12 “árboles de cristal”:más de 165 años después, solo sobrevive un ejemplar en una reserva natural de La Plata

    A mediados del siglo XIX, Leonardo Higinio Pereyra Iraola trajo 12 “árboles de cristal”: más de 165 años después, solo sobrevive un ejemplar en una reserva natural de La Plata

  4. Los jardineros coinciden sobre la alegría del hogar:“Esto es lo que tienes que hacer para que se llene de flores en poco tiempo”

    Los jardineros coinciden sobre la alegría del hogar: “Esto es lo que tienes que hacer para que se llene de flores en poco tiempo”

  5. En 2023, una perra salvó a una tortuga en peligro de extinción de quedar congelada:tres años después, viajó 8.000 kilómetros para volver al mar

    En 2023, una perra salvó a una tortuga en peligro de extinción de quedar congelada: tres años después, viajó 8.000 kilómetros para volver al mar
Lo Ultimo

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Espectáculos

En 1986 nació como una canción romántica mexicana:18 años después, Los Enanitos Verdes la transformó en un himno del rock argentino

Los Enanitos Verdes Felipe Staiti, Marciano Cantero y Daniel Piccolo tu cárcel

BTS en Argentina:todo lo que hay que saber sobre los horarios, el acceso y cómo llegar al show en La Plata

Lágrimas en el folklore:murió a los 70 años un legendario cantor que llevó el chamamé por el mundo durante 5 décadas

Tiene más de 25 años de historia, recorrió 70 ciudades y debuta en Argentina:la banda española que llega a Niceto con entradas desde $40.000

Tecnología

Spotify amplía su catálogo y lanza audiolibros en Argentina:cuánto costará la nueva suscripción

Spotify amplía su catálogo y lanza audiolibros en Argentina: cuánto costará la nueva suscripción

El nuevo Tesla Roadster tiene una limitación que sorprende:necesita 7 horas de carga para funcionar solo 6 segundos

Mide menos de 300 centímetros, alcanza los 90 km/h y promete ser la gran estrella de los autos eléctricos en 2027

No es ciencia ficción:China desarrolla robots autónomos tipo “manada de lobos” para la guerra

Turismo

Hace 95 millones de años, los dinosaurios elegían este rincón de Argentina para poner sus huevos:hoy es un destino turístico único

Parque Geológico Sanagasta.

Fue fundado en 1963 y tiene 63 años de historia:el restaurante de la Patagonia famoso por su cocina mediterránea

Tiene 70.684 habitantes y se prepara para la Fiesta del Dulce de Leche:la ciudad bonaerense que reunirá a Los Palmeras, Destino San Javier y La Konga en un gran evento regional

Mientras BTS canta en La Plata, Buenos Aires tendrá un festival coreano con entrada gratis, gastronomía y K-pop