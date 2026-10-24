La planta que cambia de color y perfuma el jardín: cómo cuidar el jazmín del Paraguay para que florezca en primavera

Jazmín del Paraguay: cómo cuidarlo para que crezca sano y florezca en macetas Foto: Pinterest

El jazmín del Paraguay es una planta ornamental que florece en el norte del país con tonos lilas, violetas y blancos, capaces de aportar color, perfume y mucho verde a espacios exteriores. De aspecto delicado y con una gran adaptación a distintas condiciones de luz, convierten a esta planta en una alternativa atractiva para quienes buscan sumar vegetación a su hogar.

Y aunque suele crecer en Formosa, Chaco y Corrientes, lo cierto es que también pueden cultivarse en macetas en el resto del país, siempre y cuando se respeten sus necesidades de iluminación, riego y espacio.

Jazmín del Paraguay: cómo cuidarlo para que crezca sano y florezca en macetas Foto: Pinterest

Con algunos cuidados básicos, es posible favorecer su crecimiento y disfrutar de su floración en primavera incluso en lugares donde no hay suficiente terreno para plantarlo directamente en el suelo.

Cómo es el jazmín del Paraguay y dónde crece

El jazmín del Paraguay, conocido científicamente como Brunfelsia australis, es un arbusto ornamental originario de Sudamérica. En la Argentina, se desarrolla de manera natural en ambientes cálidos del noreste y es especialmente vista en Formosa, Chaco y Corrientes de forma silvestre al costado de la ruta o en los jardines de las casas.

Una de sus características más llamativas son sus flores, que pueden cambiar de color a medida que envejecen: suelen abrirse en tonos violetas o lilas y luego se aclaran hasta adquirir una tonalidad blanca. Esta transformación permite que una misma planta presente diferentes colores al mismo tiempo.

Su follaje verde y su floración perfumada lo convierten en una opción popular para jardines y patios. Además, puede crecer en espacios con sombra parcial o luz filtrada, por lo que resulta adecuado para sectores que no reciben sol directo durante todo el día.

Jazmín del Paraguay: cómo cuidarlo para que crezca sano y florezca en macetas Foto: Pinterest

Luz y ubicación: dónde colocar el jazmín del Paraguay

Para que crezca saludable tanto en terrazas como en balcones, el jazmín del Paraguay necesita una ubicación con buena iluminación. Lo ideal es ofrecerle luz natural abundante, preferentemente filtrada o con algunas horas de sol suave, y protegerlo de la exposición intensa durante las tardes más calurosas.

En jardines, por otro lado, puede ubicarse debajo de árboles que proporcionen sombra parcial o cerca de muros que lo resguarden del sol más fuerte. Si se cultiva en interiores, es importante colocarlo cerca de una ventana con buena entrada de luz natural y asegurarse de que las condiciones sean adecuadas para su desarrollo. Sin embargo, al tratarse de un arbusto de exterior, suele crecer mejor en espacios abiertos donde pueda recibir ventilación y luz suficientes.

Jazmín del Paraguay: cómo cuidarlo para que crezca sano y florezca en macetas Foto: Pinterest

Riego y humedad: cómo evitar que se sequen sus raíces

El riego es uno de los aspectos más importantes para mantener el jazmín del Paraguay en buenas condiciones. Esta planta necesita un suelo con humedad moderada, pero no tolera que las raíces permanezcan constantemente encharcadas.

Durante los períodos de calor, conviene controlar la tierra con mayor frecuencia, ya que la evaporación puede hacer que pierda humedad rápidamente. En cambio, durante los meses más frescos, la necesidad de agua suele disminuir y es recomendable espaciar los riegos.

Una forma sencilla de saber cuándo regar consiste en comprobar los primeros centímetros del sustrato. Si están secos, se puede incorporar agua de manera uniforme hasta humedecer la tierra, dejando que el excedente drene por completo.

Por último, es importante tener en cuenta que el jazmín del Paraguay es una planta ornamental que requiere precauciones si hay niños pequeños o mascotas en casa, ya que sus partes pueden resultar tóxicas si se ingieren. Por eso, conviene ubicarla en un sitio seguro y evitar que los animales mordisqueen sus hojas o flores.