En 2019, invirtió 4,5 millones de guaraníes en reciclaje de plástico en Paraguay: un año después, su empresa facturó 500 millones Foto: Instagram redciclaje

Lo que para muchos termina en un contenedor de basura, para un grupo de emprendedores de Paraguay se convirtió en una oportunidad de innovación. A partir de una máquina trituradora construida por ellos mismos, Guillermo Russo impulsó Redciclaje, una empresa que transforma residuos plásticos en azulejos, muebles y otros objetos de uso cotidiano.

El proyecto, nacido en 2019, logró desarrollar productos sostenibles y ampliar su capacidad industrial, demostrando que los materiales descartados pueden tener una segunda vida.

De una trituradora de plástico a una empresa de reciclaje en Paraguay

La historia comenzó en Asunción, cuando Russo y un grupo de amigos decidieron buscar una solución al problema de los residuos. Su primera idea no consistía en fabricar muebles ni comercializar productos ecológicos, sino en construir máquinas capaces de triturar plástico para aprovecharlo como materia prima.

Guillermo Russo y sus amigos construyeron máquinas capaces de triturar plástico para obtener materia prima. Foto: Instagram redciclaje

Inspirados en experiencias internacionales, desarrollaron una trituradora con una inversión inicial de 4.500.000 guaraníes ($1.073.988). Aquella primera máquina permitió experimentar con materiales descartados y sentó las bases de un emprendimiento que posteriormente incorporaría nuevos procesos de fabricación.

En octubre de 2019, el equipo obtuvo un reconocimiento en el concurso Tigo Conecta, que impulsó el desarrollo empresarial. Lo que había comenzado como una iniciativa entre amigos empezó a convertirse en una propuesta comercial vinculada con la economía circular y la gestión responsable de residuos.

Cómo Redciclaje transforma residuos plásticos en muebles y azulejos

El funcionamiento de Redciclaje se basa en recuperar materiales que, de otra manera, podrían terminar en vertederos. Mediante técnicas de trituración, inyección, extrusión y compresión, los residuos plásticos adquieren nuevas formas y se convierten en productos resistentes y reutilizables. Entre sus creaciones aparecen:

Azulejos decorativos

Macetas

Posavasos

Accesorios para oficinas

Bancos de madera plástica

Una de sus iniciativas más llamativas consiste en utilizar billetes fuera de circulación del Banco Central del Paraguay, fabricados con polímeros, para desarrollar mobiliario.

La empresa tenía capacidad para recibir hasta 5.000 kilos diarios de materiales reciclables. Foto: Instagram redciclaje

En una entrevista publicada por Forbes Paraguay en marzo de 2025, Russo explicó que la empresa tenía capacidad para recibir hasta 5.000 kilos diarios de materiales reciclables y procesar más de 1.500 kilos de plástico. Estas cifras representan capacidades operativas declaradas, sujetas a la disponibilidad de materiales, la demanda y las condiciones logísticas.

La pandemia que obligó a reinventar el emprendimiento de Guillermo Russo

Durante sus primeros meses, Redciclaje fabricaba artículos promocionales y productos destinados a eventos. Sin embargo, la llegada de la pandemia de COVID-19 provocó la suspensión de esas actividades y puso en riesgo la continuidad del negocio.

Lejos de abandonar el proyecto, sus integrantes aprovecharon la maquinaria disponible para fabricar protectores faciales reutilizables. Según informó el diario paraguayo Última Hora en 2020, cada unidad incorporaba aproximadamente 16 tapitas y una botella de plástico en su estructura, una alternativa para reutilizar materiales descartados.

La adaptación permitió ampliar la producción y fortalecer la empresa. De acuerdo con InfoNegocios, Redciclaje facturó aproximadamente 500 millones de guaraníes ($119.332.000) durante 2020 y, a comienzos de 2021, comercializaba sus productos en más de 330 puntos de venta de Paraguay.

Economía circular en Paraguay: el proyecto que busca reducir la basura plástica

Con el paso de los años, Redciclaje amplió su propuesta hacia la gestión responsable de residuos provenientes de empresas, edificios corporativos y eventos. El objetivo consiste en recuperar materiales desde su origen, clasificarlos adecuadamente y facilitar su reincorporación a procesos productivos.

Redciclaje amplió su propuesta hacia la gestión responsable de residuos de empresas y edificios corporativos. Foto: Instagram redciclaje

El emprendimiento recibió reconocimientos institucionales. En diciembre de 2020, obtuvo el segundo puesto del Premio a la Innovación de la Unión Industrial Paraguaya, gracias a sus protectores faciales fabricados con plástico reciclado, una distinción acompañada por un premio de 1.500 dólares.

La experiencia demuestra cómo una idea surgida entre amigos puede evolucionar hacia una actividad industrial. Desde aquella primera trituradora hasta la fabricación de mobiliario y revestimientos, Redciclaje convirtió el problema de los residuos plásticos en una oportunidad de desarrollo, con una propuesta que combina tecnología, emprendimiento y, principalmente, cuidado ambiental.