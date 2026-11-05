En 5 años, un ingeniero logró convertir escombros y agua de garbanzos en azulejos con 95% de material reciclado: ya los instalan en oficinas de Londres

El producto desarrollado por Roberts se llama Eralith y utiliza principalmente residuos de yeso recuperado. Foto: Google Gemini.

El ingeniero británico Aled Roberts comenzó a experimentar con residuos en el sótano de su casa y, en 2021, fundó DeKiln, una empresa que fabrica azulejos con más del 95% de material reciclado. Cinco años después, su invento ya se utiliza en oficinas de Londres y la compañía trabaja con un fabricante tradicional para ampliar la producción en el Reino Unido.

De un laboratorio improvisado a fabricar azulejos con residuos

La historia comenzó cuando Roberts transformó el sótano de su vivienda en un laboratorio casero. Según relató la propia empresa, sus primeras investigaciones estaban relacionadas con la posibilidad de convertir materiales similares a los presentes en la Luna y Marte en componentes útiles para la construcción.

Durante sus experimentos utilizó polvo de ladrillo y productos domésticos, incluido el líquido de cocción de los garbanzos, para investigar cómo unir materiales sin recurrir a procesos industriales de alto consumo energético.

El ingeniero británico Aled Roberts comenzó a experimentar con residuos en el sótano de su casa y, en 2021, fundó DeKiln. Foto: Google Gemini.

Aquellas pruebas dieron origen a DeKiln, fundada en 2021, y al desarrollo de una tecnología denominada BioSintering, que permite fabricar revestimientos a partir de residuos minerales y aglutinantes de origen vegetal.

La innovación apunta a reducir el consumo energético de una industria que necesita temperaturas elevadas para fabricar sus productos.

Cómo funcionan los azulejos reciclados que se endurecen a solo 35 grados

El producto desarrollado por Roberts se llama Eralith y utiliza principalmente residuos de yeso recuperado. Estos materiales se combinan con componentes de origen vegetal, se comprimen mediante prensas y posteriormente pasan por un proceso de endurecimiento a baja temperatura.

En una entrevista publicada por KBBFocus el 5 de octubre de 2026, Roberts explicó que su tecnología permite endurecer las piezas a 35 °C, mientras que la fabricación de cerámica convencional requiere temperaturas superiores a los 850 °C.

La empresa asegura que el procedimiento reduce un 94% las emisiones de carbono en comparación con los azulejos cerámicos tradicionales. Sin embargo, esa cifra corresponde a estimaciones comunicadas por DeKiln y no constituye una verificación ambiental independiente.

Por ahora, los revestimientos están destinados a paredes interiores. Aunque son resistentes al agua, todavía necesitan nuevas pruebas y desarrollos para extender su utilización a pisos y espacios exteriores, según informó The Guardian.

De las oficinas de Londres al desafío de fabricar 1.000 metros cuadrados diarios

El avance más concreto llegó en julio de 2026, cuando DeKiln entregó 12 metros cuadrados de azulejos al estudio de arquitectura Holland Harvey , que los instaló en las paredes de la cocina de sus oficinas en Londres.

Según informó la compañía el 26 de agosto, se trató de su mayor pedido hasta entonces. La instalación también permitió identificar dificultades en el proceso de fabricación y llevar a cabo ajustes para acelerar futuras entregas.

El siguiente objetivo es ampliar la producción mediante una colaboración con Johnson Tiles , fabricante británico cuya historia se remonta a 1901.

Roberts explicó que DeKiln buscaba alcanzar una producción de 20 metros cuadrados diarios en sus instalaciones de Manchester. En paralelo, proyecta una planta de mayor capacidad en Stoke-on-Trent, con una meta de al menos 1.000 metros cuadrados por día.

En una entrevista publicada por KBBFocus el 5 de octubre de 2026, Roberts explicó que su tecnología permite endurecer las piezas a 35 °C. Foto: Google Gemini.

La instalación industrial todavía se encontraba en desarrollo en octubre de 2026 y la empresa no había establecido una fecha definitiva para su comercialización a mayor escala .

El próximo desafío será comprobar que puede mantener la calidad del producto y competir con los revestimientos tradicionales mediante una fabricación sostenida.

Este artículo fue elaborado por un periodista de Canal 26 con la asistencia de la IA.