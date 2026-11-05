La hiedra sí es venenosa: qué partes de esta planta ornamental son tóxicas y cómo proteger a las mascotas

¿La hiedra es venenosa? Qué partes de esta popular planta pueden ser tóxicas y qué precauciones tomar Foto: Pinterest

La hiedra es una de las plantas ornamentales más populares por su capacidad para cubrir muros, formar cercos verdes y crecer tanto en exteriores como en interiores. Sus hojas verdes y su desarrollo trepador, la convierten en una opción frecuente para decorar distintos espacios.

Sin embargo, detrás de este atractivo, existe una advertencia de los jardineros que no debe pasarse nunca por alto: ¡la hiedra SÍ es venenosa!. De hecho, puede ser altamente tóxica si la ingieren tanto los humanos como las mascotas. Según los registros de la toxicología veterinaria del Manual Merck, contiene saponinas, sustancias que pueden provocar molestias gastrointestinales y otros efectos adversos.

¿La hiedra es venenosa? Qué partes de esta popular planta pueden ser tóxicas y qué precauciones tomar Foto: Pinterest

Por eso, antes de incorporarlas en el jardín o colocarlas en una maceta, es importante al menos conocer cuáles son sus riesgos y qué cuidados conviene tener si hay niños o mascotas.

¿Qué partes de la hiedra son venenosas y qué síntomas puede provocar?

La toxicidad de la hiedra está relacionada principalmente con la presencia de saponinas, entre ellas la hederina, que se encuentran en sus hojas y frutos. Las bayas maduras tienen una tonalidad oscura, entre azulada y negra, y pueden llamar la atención de los chicos o los animales.

De acuerdo con el Manual Veterinario Merck, la ingestión de esta planta puede provocar molestias gastrointestinales, como dolor abdominal y diarrea. Por otro lado en las personas, el contacto directo con las hojas y los tallos pueden desencadenar dermatitis de contacto, reacciones con enrojecimiento e irritación y erupciones e la piel.

Al respecto, la Agencia Europea de Medicamentos también advierte sobre el potencial irritante y alergénico de la hiedra fresca, asociado a sustancias como el falcarinol. Por este motivo, es recomendable utilizar guantes al podarla o manipularla y evitar tocarse la cara y los ojos durante estas tareas. También conviene lavarse bien las manos después de trabajar con la planta.

¿La hiedra es venenosa? Qué partes de esta popular planta pueden ser tóxicas y qué precauciones tomar Foto: Pinterest

¿La hiedra es tóxica para perros y gatos? Cómo evitar intoxicaciones en casa

La hiedra común también representa un riesgo para los animales domésticos. La Sociedad Americana para la Prevención de la Crueldad hacia los Animales (ASPCA) la incluye en su listado de plantas tóxicas para perros, gatos y caballos.

Según esta organización, contiene saponinas triterpenoides, entre ellas la hederagenina. Si una mascota mastica o ingiere sus hojas, puede presentar vómitos, dolor abdominal, salivación excesiva y diarrea. La ASPCA también señala que el follaje es más tóxico que las bayas.

Qué partes de esta popular planta pueden ser tóxicas y qué precauciones tomar Foto: Pinterest

Para reducir los riesgos, lo más conveniente es colocar las macetas en lugares a los que los animales no puedan acceder y evitar que las ramas queden a su alcance. Si se cultiva en el jardín, también es importante controlar que las hojas y los frutos caídos no queden al alcance de perros y gatos.

Sin embargo, si una persona o una mascota ingirió una parte de la hiedra, no hay que esperar a aque aparezcan los síntomas o provocar el vómito por cuenta propia. Se debe buscar asesoramiento médico o veterinario y, si es posible, conservar una muestra o fotografía de la especie para facilitar su identificación.