Un gato desapareció durante 1 año y 8 meses en la Patagonia: volvió a casa cuando su dueña atravesaba el último mes de quimioterapia

Aslan desapareció en Dina Huapi, Río Negro, y regresó a su hogar tras un año y ocho meses de incertidumbre. Foto: Facebook / April Aranda.

Durante un año y ocho meses, Abril Aranda buscó a su gato Aslan sin saber qué había ocurrido con él. El animal había desaparecido poco después de llegar a Dina Huapi, una localidad de Río Negro cercana a Bariloche, y con el paso del tiempo las posibilidades de encontrarlo parecían cada vez más lejanas.

Sin embargo, cuando la joven ya llevaba meses sin recibir noticias, una publicación antigua en redes sociales y la colaboración de dos vecinas cambiaron el rumbo de la historia. Aslan estaba vivo y había sido visto a tan solo seis cuadras de su casa.

El reencuentro, ocurrido en septiembre de 2026, tuvo un significado especial para Abril: su mascota regresó cuando ella transitaba el último mes de un tratamiento de quimioterapia.

Abril Aranda perdió a su gato apenas dos meses después de mudarse a la Patagonia y nunca imaginó que volvería a encontrarlo. Foto: Facebook / April Aranda.

Aslan, el gato que desapareció dos meses después de llegar a la Patagonia

La historia comenzó cuando Abril se mudó a Dina Huapi junto a Aslan, un gato de pelaje naranja atigrado que había llegado desde Mar del Plata. El felino llevaba apenas dos meses en su nuevo hogar cuando desapareció. Su ausencia dio inicio a una búsqueda que se prolongó mucho más de lo esperado.

Durante las primeras semanas, Abril recorrió las calles, compartió fotografías y difundió publicaciones para intentar localizarlo. Cada aviso representaba una posibilidad de encontrarlo, pero las respuestas no llegaban.

Con el paso de los meses, la incertidumbre comenzó a convertirse en agotamiento. La joven explicó, en declaraciones al diario El Cordillerano, que la intensidad de la búsqueda fue disminuyendo a medida que transcurría el tiempo.

La falta de novedades no significaba que hubiera dejado de querer encontrarlo. Simplemente, después de tantos intentos, resultaba cada vez más difícil sostener la esperanza de volver a verlo.

Dos vecinas, Paola y Lili, alimentaban a Aslan sin saber que su familia llevaba casi dos años buscándolo. Foto: Facebook / April Aranda.

Dos vecinas encontraron al gato perdido a solo seis cuadras de su casa

Cuando habían transcurrido 20 meses desde la desaparición de Aslan, dos vecinas de Dina Huapi, identificadas como Paola y Lili, se convirtieron en protagonistas de un hallazgo inesperado.

Ambas llevaban aproximadamente dos meses alimentando a un gato que frecuentaba un complejo de cabañas de la localidad. Lo que desconocían era que el animal tenía una familia que lo buscaba desde hacía más de un año.

El lugar estaba ubicado a unas seis cuadras de la vivienda de Abril, una distancia sorprendentemente corta si se considera el tiempo que el felino llevaba desaparecido.

La situación dio un giro cuando las mujeres encontraron una publicación antigua que contenía información sobre la búsqueda de Aslan. A partir de ese aviso, se comunicaron con Abril y le enviaron fotografías recientes del animal. La joven reconoció inmediatamente a su mascota.

El hallazgo también reveló otro detalle curioso: cuando las vecinas lo encontraron, Aslan estaba acompañando a una gata que acababa de tener crías.

Una antigua publicación con fotografías del gato permitió identificarlo y organizar su esperado regreso a casa. Foto: Facebook / April Aranda.

Una publicación antigua en redes sociales permitió el reencuentro después de 20 meses

Aunque las publicaciones sobre mascotas extraviadas suelen perder visibilidad con el paso del tiempo, en este caso un aviso antiguo resultó fundamental.

La información que Abril había compartido durante la búsqueda permitió que las vecinas relacionaran al gato que estaban alimentando con el animal desaparecido.

Las fotografías terminaron de confirmar la sospecha y dieron paso a los preparativos para reunir nuevamente a Aslan con su familia.

El regreso no estuvo exento de dificultades, pero finalmente el felino pudo volver a su hogar. Allí lo esperaba Abril y también Monti, el otro gato de la casa, con quien Aslan comenzó a recuperar su rutina.

Tras 20 meses desaparecido, Aslan volvió a compartir su hogar con Abril y Monti, el otro gato de la familia. Foto: Facebook / April Aranda.

Después de casi dos años de incertidumbre, la familia pudo cerrar una etapa marcada por las búsquedas, las publicaciones y las preguntas sin respuesta.

El regreso de Aslan coincidió con el último mes de quimioterapia de su dueña

Detrás del reencuentro había una circunstancia que volvió la historia especialmente emotiva. Después de mudarse a Dina Huapi, Abril había recibido el diagnóstico de un tumor cerebral y atravesó un prolongado proceso de tratamiento médico.

Cuando Aslan reapareció, la joven se encontraba transitando su último mes de quimioterapia, una coincidencia que ella misma destacó al contar su experiencia.

En diálogo con El Cordillerano, Abril expresó la emoción que sintió al recuperar a su compañero en esa etapa de su vida. También reconoció que, al principio, le costó creer que finalmente estuviera viviendo un reencuentro como los que había visto tantas veces en otras historias.

Aslan volvió con Abril cuando ella atravesaba el último mes de su tratamiento de quimioterapia, después de una difícil etapa personal. Foto: Facebook / April Aranda.

El regreso del gato no modificó las circunstancias médicas de su tratamiento, pero sí representó para ella una alegría inesperada en un momento significativo.

Aslan había pasado un año y ocho meses lejos de su familia. Cuando finalmente volvió a casa, Abril no solo recuperó a su mascota: también recibió una noticia que había esperado durante 20 meses y que llegó justo cuando estaba terminando una etapa difícil de su vida.