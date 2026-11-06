Con 13 años y lejos de su dueña, un perro viajó 1.140 kilómetros desde Santa Cruz hasta Chubut para volver a verla. Foto: Instagram jornadaweb

A sus 13 años, Gastón protagonizó una emotiva historia de reencuentro en la Patagonia argentina. El perro viajó 1.140 kilómetros desde Río Gallegos (Santa Cruz), hasta Gaiman (Chubut), para volver a encontrarse con Miriam, su dueña, de quien había quedado separado por circunstancias familiares.

La travesía, realizada en distintos vehículos y con la colaboración de voluntarios, terminó el 11 de agosto de 2026 con una conmovedora escena: según quienes participaron del operativo, ambos lloraron al volver a verse.

La historia de Gastón, el perro de 13 años que quedó separado de su dueña en Santa Cruz

Todo comenzó cuando Miriam debió abandonar Río Gallegos y trasladarse a Neuquén. Por motivos personales, no pudo llevar inmediatamente a Gastón, quien quedó al cuidado de su sobrina. Aunque el animal permanecía acompañado y protegido, aquella solución era temporal y pronto surgió una complicación que puso en riesgo su alojamiento.

El perro Gastón protagonizó una emotiva historia de reencuentro en la Patagonia argentina. Foto: Instagram jornadaweb

La propietaria del inmueble donde permanecía el perro solicitó que se desocupara la vivienda. Esto obligó a buscar una alternativa urgente para Gastón, especialmente por su avanzada edad. Miriam tenía previsto viajar para buscarlo, pero necesitaba más tiempo del que disponía antes de que el animal tuviera que abandonar el lugar.

Frente a esta situación, la familia recurrió a proteccionistas de la región. Lo que inicialmente parecía un problema difícil de resolver terminó convirtiéndose en una cadena de solidaridad que atravesó dos provincias y movilizó a personas que compartían un mismo objetivo: conseguir que Gastón volviera a estar junto a su dueña.

De Río Gallegos a Gaiman: cómo organizaron el viaje de 1.140 kilómetros por la Patagonia

La travesía comenzó en Río Gallegos, donde integrantes de la agrupación Política Animalista Independiente de Santa Cruz se ofrecieron a realizar el primer traslado. Analía Mati, una de sus representantes, explicó que pusieron a disposición un vehículo para llevar al perro hasta Comandante Luis Piedra Buena.

Gastón llegó el 11 de agosto a Gaiman, donde lo esperaba el momento más importante del viaje. Foto: argentina.gob.ar

Desde allí, otras personas continuaron organizando el recorrido. La coordinación incluyó localidades como Puerto San Julián, Pico Truncado, Tres Cerros y Comodoro Rivadavia, hasta completar los 1.140 kilómetros que separaban el punto de partida del destino final. Cada etapa dependía de la disponibilidad de voluntarios dispuestos a colaborar.

El operativo exigió comunicación entre distintas ciudades, coordinación de vehículos y organización de los traslados. Gastón, que ya atravesaba una etapa avanzada de su vida, completó el trayecto acompañado por quienes se comprometieron a ayudarlo. Finalmente, el 11 de agosto llegó a Gaiman, donde lo esperaba el momento más importante del viaje.

El emotivo reencuentro entre Gastón y Miriam después de recorrer más de mil kilómetros

Miriam, que para entonces residía en Neuquén, viajó especialmente hasta Gaiman para recibir a su compañero. Después de la preocupación por su alojamiento y de las dificultades para organizar el traslado, ambos pudieron volver a encontrarse gracias al trabajo conjunto de los voluntarios.

"Gastón lloró mucho cuando se encontró con Miriam", describió Analía Mati sobre el reencuentro. Foto: Instagram jornadaweb

En declaraciones a Radio LU12 AM680, reproducidas por Diario Jornada, Analía Mati describió la reacción del perro y de su dueña: “Gastón lloró mucho cuando se encontró con Miriam. Y Miriam también, estaba muy preocupada y ahora está muy contenta. Y hay una nena que igual lo estaba esperando”.

El testimonio reflejó el impacto emocional de una historia que había comenzado con incertidumbre. Para Miriam, el reencuentro significó recuperar la compañía de su mascota. Para quienes participaron del traslado, representó la culminación de varios días de esfuerzos destinados a evitar que un perro mayor permaneciera separado de su familia.

La cadena de solidaridad animal que permitió reunir a un perro anciano con su familia

La historia también puso de manifiesto el trabajo de las organizaciones proteccionistas de Santa Cruz y Chubut. Entre ellas, estuvo Huellitas de Piedra Buena, cuyos integrantes colaboraron en la coordinación del recorrido para que Gastón pudiera continuar su viaje hacia Gaiman.

Gastón viajó 1.140 kilómetros desde Río Gallegos (Santa Cruz) hasta Gaiman (Chubut). Foto: argentina.gob.ar

Analía Mati destacó que estas acciones no dependen exclusivamente de grandes organizaciones, sino también de personas que ofrecen tiempo, transporte o ayuda concreta. “Hay mucha gente ayudando, colaborando, gente que no se ve, gente que no dice lo que hace”, señaló durante la entrevista radial.

El caso de Gastón dejó una imagen difícil de olvidar: un perro de 13 años que atravesó 1.140 kilómetros de la Patagonia para reencontrarse con su dueña. Detrás de aquella travesía hubo una red de personas que, sin conocerse necesariamente entre sí, consiguió transformar una angustiante separación en una historia de solidaridad y reencuentro.