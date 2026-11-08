Tiene espinas, flores rojas y un nombre vinculado a Jesús: la historia de la planta conocida como “corona de Cristo”

La corona de Cristo (Euphorbia milii) es una planta originaria de Madagascar que se destaca por sus tallos espinosos y sus llamativas brácteas rojas, asociadas simbólicamente con la pasión de Jesús. Foto: Imagen generada con IA para Canal26.com.

Entre las numerosas plantas que se cultivan en jardines, patios y balcones, existe una que llama la atención por una combinación poco habitual: tallos cubiertos de espinas, pequeñas flores de color intenso y un nombre directamente relacionado con Jesucristo. Se trata de la Euphorbia milii, conocida popularmente como corona de Cristo o corona de espinas.

Aunque hoy se utiliza principalmente como planta ornamental, su denominación está vinculada con uno de los episodios más representativos del cristianismo: la coronación de espinas de Jesús antes de su crucifixión.

Sin embargo, detrás de esta asociación religiosa existe una historia botánica que comienza lejos de Jerusalén, en una isla del océano Índico.

Las espinas de esta especie recuerdan a la corona que, según los Evangelios, los soldados romanos colocaron sobre su cabeza. Foto: Unsplash.

Corona de Cristo: cómo es la planta de espinas y flores rojas vinculada con Jesús

La Euphorbia milii es una planta arbustiva y suculenta perteneciente a la familia Euphorbiaceae. Es originaria de Madagascar, donde crece en ambientes cálidos y puede desarrollarse en condiciones de relativa escasez de agua.

Su característica más llamativa es la presencia de espinas rígidas y puntiagudas que cubren buena parte de sus tallos. Estas estructuras, junto con sus llamativas partes rojas, explican por qué recibió el nombre popular de corona de Cristo.

Sin embargo, existe un detalle que muchas personas desconocen: las estructuras rojas que parecen pétalos no son las flores verdaderas. En realidad, se trata de brácteas, hojas modificadas que rodean pequeñas flores agrupadas en una estructura característica de las euforbias, denominada ciatio.

Aunque el rojo es el color más conocido, existen variedades ornamentales con brácteas rosadas, amarillas, blancas y anaranjadas.

Aunque se la conoce como corona de espinas, no existen pruebas históricas ni botánicas concluyentes de que esta planta haya sido utilizada durante la crucifixión de Jesús. Foto: Unsplash.

Por qué se llama corona de Cristo y qué relación tiene con la crucifixión

El origen de su nombre popular se encuentra en la semejanza entre sus tallos espinosos y la corona que, según los Evangelios, los soldados romanos colocaron sobre la cabeza de Jesús antes de su crucifixión.

El episodio aparece relatado en los Evangelios de Mateo, Marcos y Juan, donde se describe cómo los soldados trenzaron una corona de espinas para burlarse de Jesús.

Con el paso del tiempo, distintas especies vegetales fueron relacionadas con aquel objeto, que se convirtió en uno de los símbolos más reconocidos de la pasión de Cristo.

La Euphorbia milii forma parte de esa tradición por su apariencia, pero no existen pruebas históricas ni botánicas concluyentes que permitan afirmar que fue utilizada para confeccionar la corona de espinas de Jesús.

Las estructuras rojas de la corona de Cristo no son pétalos verdaderos: se trata de brácteas que rodean pequeñas flores y pueden presentar tonalidades rojas, rosadas, amarillas o blancas. Foto: Unsplash.

Además, su origen natural en Madagascar plantea interrogantes sobre su presencia en Jerusalén durante el siglo I. Por eso, los especialistas distinguen entre el valor simbólico de su nombre y la identificación histórica de la planta mencionada en los relatos bíblicos.

Una planta de Madagascar que llegó a los jardines de todo el mundo

La historia científica de la corona de Cristo también tiene un capítulo europeo. En 1821, el barón Milius, antiguo gobernador de la isla de Reunión, introdujo la especie en Francia para su cultivo ornamental. Su apellido quedó inmortalizado en el nombre científico Euphorbia milii.

Con el tiempo, su resistencia y su apariencia favorecieron su expansión por jardines de distintas regiones del mundo, especialmente en zonas tropicales y subtropicales.

Según el Real Jardín Botánico de Kew, la especie crece naturalmente en Madagascar, en ambientes secos y de matorral. En condiciones favorables puede superar el metro de altura y producir estructuras florales vistosas durante gran parte del año.

La corona de Cristo llegó a Europa durante el siglo XIX y se extendió como planta ornamental gracias a su resistencia, sus vistosos colores y su particular apariencia. Foto: Unsplash.

Su relación con el cristianismo también favoreció su utilización como planta decorativa en espacios religiosos. En distintas regiones se cultiva cerca de iglesias, imágenes de Jesús y otros símbolos de la fe.

Cómo cuidar la corona de Cristo y por qué hay que tener precaución

A pesar de su aspecto delicado, la corona de Cristo es una planta resistente. Necesita abundante luz solar, temperaturas cálidas y un suelo con buen drenaje. El exceso de agua puede perjudicar sus raíces, por lo que se recomienda evitar los encharcamientos.

Sin embargo, tiene una característica que exige especial atención: contiene un látex blanco que puede resultar tóxico e irritante.

Detrás de su belleza, la corona de Cristo esconde un riesgo: sus tallos contienen un látex blanco irritante que puede provocar lesiones en la piel y los ojos si se manipula sin precaución. Foto: Unsplash.

Esta sustancia, que aparece cuando se cortan o dañan sus tallos, puede provocar irritaciones en la piel y lesiones oculares. Por ese motivo, se aconseja utilizar guantes para manipularla y mantenerla fuera del alcance de niños pequeños y mascotas.

Más allá de sus cuidados, la corona de Cristo representa un ejemplo de cómo una especie vegetal puede adquirir un significado cultural que trasciende su lugar de origen. Sus espinas y sus llamativas brácteas rojas dieron lugar a una asociación religiosa que continúa vigente.