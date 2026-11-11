Un horticultor salteño invirtió 40.000 dólares para producir harina de banana: en cuatro meses, logró llegar a Buenos Aires, Córdoba y Mendoza con un producto innovador

Fernando Ortiz, el horticultor salteño que invirtió 40.000 dólares para transformar bananas verdes en harina y abrir nuevas oportunidades comerciales. Foto: Instagram / productosdoncirilo.

En Colonia Santa Rosa, provincia de Salta, un productor hortícola encontró una alternativa para enfrentar la caída del precio de la banana y evitar que parte de su cosecha termine desperdiciada. Fernando Ortiz invirtió US$40.000 para transformar bananas verdes en harina, un producto que comenzó a comercializar hace apenas cuatro meses y que ya llega a distintas provincias argentinas.

La iniciativa funciona en Finca La Trinidad, un establecimiento de 260 hectáreas donde Ortiz produce bajo la marca Don Cirilo. Actualmente, procesa entre 1.500 y 1.800 kilos de banana por semana y obtiene hasta 180 kilos de harina, destinada principalmente a dietéticas y comercios especializados en alimentación saludable.

En Finca La Trinidad, ubicada en Colonia Santa Rosa, Salta, se procesan entre 1.500 y 1.800 kilos de banana verde por semana para elaborar harina. Foto: Instagram / productosdoncirilo.

La inversión de 40.000 dólares que impulsó el proyecto del horticultor salteño

El emprendimiento surgió como respuesta a las dificultades que atraviesa la producción bananera del norte argentino. La caída de los precios, los problemas de comercialización y la competencia de la fruta importada llevaron al productor a buscar nuevas oportunidades dentro de su propio establecimiento.

Según explicó Ortiz a La Nación, la industrialización permite aprovechar tanto las bananas que no cumplen con los requisitos estéticos para venderse frescas como aquellas que, pese a estar en buenas condiciones, encuentran precios demasiado bajos en el mercado.

Para poner en marcha la planta, el horticultor eligió maquinaria de fabricación argentina y acondicionó las instalaciones. Las obras demandaron aproximadamente 50 días e incluyeron modificaciones en pisos, espacios de elaboración y protocolos sanitarios. El proyecto también generó cinco puestos de trabajo ocupados por mujeres.

El emprendimiento Don Cirilo nació como una alternativa frente a la caída del precio de la banana y permite aprovechar frutas que no llegan a comercializarse en fresco. Foto: Instagram / productosdoncirilo.

El proceso clave para transformar bananas en harina

La elaboración comienza con la selección y preparación de las bananas verdes. Después de retirar las partes que no se utilizan, la fruta se lava y se corta en láminas de entre tres y cuatro milímetros de espesor, que posteriormente se distribuyen sobre bandejas.

El siguiente paso consiste en introducir esas láminas en un horno deshidratador durante aproximadamente diez horas. Una vez eliminada gran parte del agua, los chips pasan por un proceso de molienda y tamizado hasta obtener una harina fina, que finalmente se envasa mediante sellado térmico.

El rendimiento ronda el 10%: por cada 1.000 kilos de banana procesada se obtienen aproximadamente 100 kilos de harina. El producto puede utilizarse en panificados, repostería y preparaciones saladas.

Aunque la banana naturalmente no contiene gluten, la planta todavía trabaja para completar las habilitaciones necesarias para comercializar la harina con la certificación correspondiente.

La elaboración de harina de banana incluye un proceso de deshidratación de aproximadamente diez horas, seguido de molienda, tamizado y envasado. Foto: Instagram / productosdoncirilo.

Éxito comercial en cuatro meses: de la producción en Salta a la distribución en Buenos Aires, Córdoba y Mendoza

Apenas cuatro meses después de comenzar la actividad, Don Cirilo consiguió abrir canales de comercialización fuera de Salta. La harina de banana verde ya se distribuye hacia Buenos Aires, Córdoba y Mendoza, además de ofrecerse mediante Mercado Libre.

El emprendimiento apunta especialmente a dietéticas y negocios vinculados con la alimentación saludable. Actualmente, se comercializa a $26.000 el kilo, aunque ese valor puede variar según las condiciones comerciales de cada punto de venta.

Actualmente, Ortiz destina entre el 15% y el 20% de su producción bananera a la deshidratación. Por ahora utiliza exclusivamente materia prima de su finca, pero contempla incorporar bananas de productores vecinos si aumenta la demanda. Esa expansión dependerá de la capacidad de procesamiento y de la respuesta de los consumidores.

En apenas cuatro meses, el proyecto de Fernando Ortiz logró comercializar su producción en Buenos Aires, Córdoba y Mendoza, además de ofrecerla por Mercado Libre. Foto: Instagram / productosdoncirilo.

El impacto comercial de apostar por derivados de la banana

La transformación de fruta fresca en harina representa una alternativa frente a uno de los principales problemas de la actividad: la rápida pérdida de valor comercial de los productos perecederos. Industrializar parte de la cosecha permite diversificar los ingresos y reducir la dependencia de los precios del mercado tradicional.

El contexto también está marcado por cambios regulatorios. La resolución 114/2026 de la Secretaría de Agricultura eliminó disposiciones anteriores sobre el ingreso de bananas importadas a zonas productoras.

La nueva planta industrial generó cinco puestos de trabajo para mujeres y busca ampliar su producción para abastecer al creciente mercado de alimentos saludables. Foto: Unsplash.

Mientras el Gobierno nacional defendió la continuidad de los controles sanitarios, productores y autoridades provinciales manifestaron preocupación por sus posibles consecuencias.

Con esta nueva línea de producción, Ortiz estima que podría recuperar la inversión inicial en aproximadamente 16 meses, aunque reconoce que el resultado dependerá de las ventas y los costos.

Su objetivo es consolidar la comercialización, ampliar gradualmente la capacidad industrial y demostrar que agregar valor a una fruta tradicional puede abrir nuevas oportunidades para la producción regional.